Calendario della Champions League del Bayern Monaco in fase di campionato: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026

Il Bayern Monaco conosceva i suoi rivali di Champions League dopo il sorteggio di Champions League di questa settimana, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre alla fase di Champions League - campionato, che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo: Barcellona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Ma non sapevamo quando sarebbero accaduti.

Sabato mattina, la UEFA ha pubblicato il calendario completo della fase a gironi, in modo che i tifosi del Bayern Monaco possano segnare le date e gli orari del calendario, con momenti salienti tra cui una visita ai campioni a Parigi e, nella prima partita, l'accoglienza dei campioni del mondo del Chelsea.

Dai un'occhiata al calendario (orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito).

Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Bayern Monaco: