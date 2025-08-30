Gamereactor

Calendario della Champions League del Bayern Monaco in fase di campionato: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026

Date e orari di tutte le partite della Bayern Monaco Champions League 2025/26.

Il Bayern Monaco conosceva i suoi rivali di Champions League dopo il sorteggio di Champions League di questa settimana, annunciando tutti i rivali per tutte le 36 squadre alla fase di Champions League - campionato, che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026. Ci sono grandi partite in arrivo: Barcellona - PSG, Real Madrid - Manchester City, Arsenal - Bayern... Ma non sapevamo quando sarebbero accaduti.

Sabato mattina, la UEFA ha pubblicato il calendario completo della fase a gironi, in modo che i tifosi del Bayern Monaco possano segnare le date e gli orari del calendario, con momenti salienti tra cui una visita ai campioni a Parigi e, nella prima partita, l'accoglienza dei campioni del mondo del Chelsea.

Dai un'occhiata al calendario (orari in CET, un'ora in meno nel Regno Unito).

Calendario completo della fase a gironi della Champions League per il Bayern Monaco:


  • 17 settembre 2025 21:00 Chelsea FC (H)

  • 30 settembre 2025 21:00 Pafos FC (A)

  • 22 ottobre 2025 21:00 Club Brugge KV (H)

  • 4 novembre 2025 21:00 Parigi Saint-Germain (A)

  • 26 novembre 2025 21:00 Arsenal FC (A)

  • 9 dicembre 2025 18:45 Sporting Clube de Portugal (H)

  • 21 gennaio 2026 21:00 R. Union Saint-Gilloise (H)

  • 28 gennaio 2026 21:00 PSV Eindhoven (A)

