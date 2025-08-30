Sport
Calendario della Champions League dell'Atlético de Madrid nella fase a gironi: date e orari per tutte le partite fino a gennaio 2026
Date e orari di tutte le partite dell'Atleti Champions League 2025/26.
Il calendario completo della fase di Champions League è stato pubblicato, dopo che il sorteggio si è svolto all'inizio di questa settimana, eChampions League l'Atlético de Madrid conosce già i suoi rivali e l'ordine per le otto partite di questa fase.
Sabato mattina, la UEFA ha pubblicato il calendario completo della fase a gironi, in modo che i tifosi dell'Atlético de Madrid possano segnare le date e gli orari sul calendario. Includono una visita a Liverpool il primo giorno di partita...
Calendario completo della fase a gironi della Champions League per l'Atlético de Madrid:
- 17 settembre 2025 21:00 Liverpool (A)
- 30 settembre 2025 21:00 Eintracht Francoforte (H)
- 21 ottobre 2025 21:00 Arsenal FC (A)
- 4 novembre 2025 21:00 R. Union Saint-Gilloise (H)
- 26 Novembre 2025 21:00 FC Internazionale Milano (H)
- 9 dicembre 2025 21:00 PSV Eindhoven (A)
- 21 gennaio 2026 18:45 Galatasaray A.Ş. (A)
- 28 gennaio 2026 21:00 FK Bodø/Glimt (H)