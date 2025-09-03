La nuova supercar di Gordon Murray è costata 5 milioni di dollari

HQ

Gordon Murray si è fatto un nome come il principale designer e ingegnere concettuale della Formula 1 negli anni '70 e '80 ed è stato poi la forza trainante dietro la creazione della McLaren F1, che è ancora considerata, 33 anni dopo, la migliore auto sportiva mai costruita. Oggi possiede e gestisce la sua fabbrica di automobili, tra cui il marchio Gordon Murray Automotive (GMA), che costruisce la supercar T50. Oltre a ciò, Gordon Murray ha anche avviato una nuova divisione di GMA che produrrà solo auto speciali per clienti speciali (con grandi portafogli). Questa divisione si chiama Gordon Murray Special Vehicles e il loro primo progetto si chiama GMSV Le Mans GTR ed è una sorta di combinazione tra la T50, la McLaren F1 e allo stesso tempo un omaggio alla vecchia scuola GTE-Longtails. La Le Mans GTR è ovviamente basata sulla T50-R e ospita lo stesso V12 costruito a mano dal britannico Cosworth. Ha una cilindrata di quattro litri, gira fino a ben 12,100 giri/min e ha 645 cavalli. L'auto sarà costruita solo in 24 esemplari e si dice che costerà poco più di 50 milioni di corone ciascuna.

Ecco cosa dice Gordon nel comunicato stampa ufficiale:

"Le auto da corsa longtail combinano perfettamente vantaggio aerodinamico ed equilibrio estetico, ho sempre amato il loro mix di ingegneria ponderata e design fluido".