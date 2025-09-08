Nissan rilascerà la Z Nismo con cambio manuale

HQ

Nissan è certamente in ginocchio oggi, ha licenziato quasi 14.000 dipendenti, chiuso tre fabbriche e ha bisogno di capitali per sopravvivere, ma questo non impedisce loro di creare un po' di clamore attraverso dichiarazioni intelligenti. Il capo degli Stati Uniti Christian Meunier ha dichiarato al podcast Automotive News che la Nissan Z Nismo avrà presto un cambio manuale a sei marce, per coloro che lo desiderano. La Nissan Z è stata chiamata 400Z durante la pre-produzione e ospita un V6 da tre litri con 420 cavalli.

Il presidente di Nissan Americas, Christian Meunier:

"Nissan Z NISMO rappresenta l'apice delle prestazioni accessibili della nostra gamma. Apprezziamo la passione per il modello e siamo sempre alla ricerca di modi per arricchire l'esperienza di guida. Non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli in futuro".