La UEFA impone una squalifica di 10 mesi al giocatore dell'Athletic Club Yeray Álvarez dopo una contaminazione accidentale

HQ

Sentenza sfavorevole per il giocatore dell'Athletic Club Yeray Álvarez, 30 anni, che è stato riconosciuto colpevole di doping ed è stato condannato a dieci mesi dalla UEFA. Il club ha annunciato a luglio che il giocatore era sotto inchiesta da maggio, quando è stato temporaneamente sospeso. In un test antidoping prima della semifinale di Europa League contro il Manchester United, è risultato positivo a una sostanza vietata.

Il giocatore ha negato di aver assunto farmaci per migliorare le prestazioni, e si è trattato invece di una contaminazione accidentale dovuta a un trattamento che prende contro la caduta dei capelli, dopo aver subito la chemioterapia nel 2017. La UEFA ha accettato la sua spiegazione, secondo cui il giocatore non aveva cattive intenzioni, ma ha comunque dovuto infliggere una sentenza: "in conformità con le norme vigenti, gli atleti sono responsabili della propria condotta e, di conseguenza, il difensore avrebbe dovuto confermare se il farmaco era consentito prima di assumerlo".

Di conseguenza, impone una squalifica di 10 mesi, iniziata quando ha accettato volontariamente la sospensione provvisoria il 2 giugno. Gli sarà permesso di giocare di nuovo il 2 aprile 2026 e di riprendere le sessioni di allenamento due mesi prima. Se la UEFA non avesse accettato la sua spiegazione, il suo bam sarebbe durato più di un anno.