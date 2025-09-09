Toyota ha davvero messo un V8 nella nuova Supra

HQ

L'ultimo modello di Toyota Supra, come molti di noi ovviamente sanno, non si è rivelata l'auto killer che avevamo sperato che fosse. Non è diventata una rivale della Honda NSX Type-S o della Nissan GT-R (R35), ma piuttosto una sorta di auto da parrucchiere basata sulla BMW Z4, e ci sono molti appassionati che hanno sostituito principalmente il motore della loro Supra, per renderla più potente. Ora GR Racing e Toyota hanno fatto lo stesso per partecipare al Campionato Supercars. In sei auto preparate per la competizione ci sono ora V8 da 5,2 litri che emettono un suono meraviglioso. Immaginare... Immaginate se la Supra fosse stata consegnata in questo modo fin dall'inizio.

Comunicato stampa ufficiale: "Toyota Australia ha ufficialmente svelato la sua prima GR Supra Supercar in vista del debutto del marchio nel Campionato Supercars 2026. A quasi un anno dall'annuncio che Toyota entrerà a far parte della principale categoria automobilistica australiana nel 2026, la GEN3 GR Supra si è concretizzata a seguito di un ampio sviluppo e progettazione da parte del team di progettazione Toyota Australia e del partner del team di omologazione Walkinshaw Andretti United (WAU).

Un totale di sei GR Supra Supercar si schiereranno sulla griglia del Campionato Supercars 2026, con WAU che schiererà due veicoli guidati da Chaz Mostert e Ryan Wood. Brad Jones Racing (BJR) schiererà altre quattro vetture, con la line-up di piloti che sarà confermata più vicino all'inizio della stagione 2026. Sean Hanley, Vice President Sales, Marketing and Franchise Operations di Toyota Australia, ha dichiarato che vedere la nuova GR Supra Supercar in metallo è stato un momento di orgoglio per Toyota e ha dimostrato il suo crescente coinvolgimento nel motorsport australiano e nel crescente marchio TOYOTA GAZOO Racing (GR).

