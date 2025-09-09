La colonna sonora Golden Sun: The Lost Age è ora disponibile con Nintendo Music

HQ

Nintendo continua il suo incessante lavoro per espandere la sua libreria di colonne sonore nella sua app Nintendo Music. Dopo aver aggiunto diversi titoli di alto profilo negli ultimi mesi, questa settimana è il momento di un titolo un po' più oscuro, uno che sappiamo che molti di voi amano davvero.

Stiamo parlando del sequel Golden Sun Golden Sun: The Lost Age, che è stato originariamente rilasciato per Game Boy Advance nel 2002. Il gioco di ruolo è stato rilasciato per Virtual Console (Wii U) nel 2014 ed è arrivato a Switch Online l'anno scorso se vuoi goderti il classico nella sua interezza. Se sei soddisfatto solo della colonna sonora rilassante, ora è disponibile tramite Nintendo Music.