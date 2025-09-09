L'ex primo ministro thailandese torna in prigione

HQ

"L'imputato conosceva i fatti o era consapevole che la situazione non era un'emergenza critica. L'imputato aveva solo una condizione cronica che poteva essere trattata in regime ambulatoriale e non richiedeva il ricovero in ospedale", ha detto oggi la Corte Suprema. Di conseguenza, l'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra è stato richiamato in prigione dopo che la Corte Suprema ha stabilito che la sua prolungata degenza ospedaliera era una tattica per evitare il carcere. La sentenza arriva dopo un breve ritorno da anni di autoesilio, un periodo durante il quale le affermazioni sulla salute di Thaksin hanno suscitato polemiche e dibattiti pubblici. Un tempo forza dominante nella politica thailandese, la sua famiglia ha dovuto affrontare ripetute battute d'arresto giudiziarie, tra cui la rimozione di sua figlia dall'incarico. Certo, se vuoi saperne di più puoi farlo tramite il seguente link. Go!