Sega e Atlus hanno quattro titoli da annunciare al Tokyo Game Show

Dal 25 al 28 settembre, è il momento di uno dei più grandi eventi di gioco dell'anno. È allora che prende il via il Tokyo Game Show, e negli ultimi giorni siamo stati in grado di segnalare che Nintendo ha molto da mostrare, che Kojima Productions sembra essere presente e che Microsoft prevede di tenere il proprio spettacolo in concomitanza con la fiera.

Ora anche Sega ha svelato (grazie Gematsu) quello che ha in serbo - ed è molto. Oltre a una serie di giochi giocabili, loro e Atlus annunceranno non meno di quattro titoli insieme:



Football Manager 26 (PC / TBA) - Novità



Persona 3 Reload (Switch 2) - Giocabile



Persona 5: The Phantom X (PC, iOS, Android) - Novità



SEGA Football Club Champions 2025 (PS5, PS4, PC, iOS, Android) - Novità



Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC) - Giocabile



Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - Giocabile



Prossimamente Titolo #1



Prossimamente Titolo #2



Prossimamente Titolo #3



Prossimamente Titolo #4



Le speculazioni sono, ovviamente, diffuse sui quattro giochi segreti, con molti che credono che ci saranno segni di vita dalla serie Persona e che sia tempo di vedere qualcosa di tutti i classici franchise Sega che il colosso giapponese sta attualmente facendo rivivere.

