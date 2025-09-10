Sega e Atlus hanno quattro titoli da annunciare al Tokyo Game Show
E perché fermarsi qui? Ci sono anche molti giochi che i visitatori dell'evento di gioco video gigante possono provare da soli.
Dal 25 al 28 settembre, è il momento di uno dei più grandi eventi di gioco dell'anno. È allora che prende il via il Tokyo Game Show, e negli ultimi giorni siamo stati in grado di segnalare che Nintendo ha molto da mostrare, che Kojima Productions sembra essere presente e che Microsoft prevede di tenere il proprio spettacolo in concomitanza con la fiera.
Ora anche Sega ha svelato (grazie Gematsu) quello che ha in serbo - ed è molto. Oltre a una serie di giochi giocabili, loro e Atlus annunceranno non meno di quattro titoli insieme:
Le speculazioni sono, ovviamente, diffuse sui quattro giochi segreti, con molti che credono che ci saranno segni di vita dalla serie Persona e che sia tempo di vedere qualcosa di tutti i classici franchise Sega che il colosso giapponese sta attualmente facendo rivivere.
Cosa pensi e speri da Sega e Atlus? Commenta qui sotto e facci sapere!