Holger Rune smentisce i pettegolezzi secondo cui avrebbe scritto ad Anna Kalinskaya dieci volte per un appuntamento

Holger Rune, tennista danese attuale numero 11 del mondo, è stato descritto come "senza speranza" e che "pensa troppo di sé" dalla tennista russa Anna Kalinskaya... dopo che il danese non è riuscito a farla avere un appuntamento. In un'intervista, ha detto che Rune le ha scritto dieci volte.

Quando le è stato chiesto molto dai tennisti, ha rivelato. "I tennisti più spesso prima. Ora sono più grande, non lo so. Per alcuni, non c'è alcuna possibilità. Qualcuno ha scritto tipo 10 volte e poi ha rinunciato".

Quando è stata incalzata, ha rivelato che si trattava di Holger Rune, dicendo che "Scrive a tutti. Lui merita tutto questo. Pensa troppo a se stesso, o forse è semplicemente troppo disperato. Ma non è l'unico".

Cercando di calmare i pettegolezzi, Rune ha risposto a X, dicendo che non aveva mai avuto intenzione di chiederle un appuntamento. "Potremmo avere differenze culturali che fanno sì che Anna legga un commento su una storia come un invito a un appuntamento. se voglio andare a un appuntamento, chiedo un appuntamento", ha scritto.

Kalinskaya, 26 anni, in precedenza ha frequentato il numero 2 del mondo Jannik Sinner. Ha anche frequentato brevemente il tennista australiano Nick Kyrgios.