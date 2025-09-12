Auto
Nardone Automotive ha vissuto la sua prima Porsche 928 Restomod
Dopo anni di costruzione e produzione di poco più di 3000 nuove parti per ogni singola auto, Nardone ha consegnato il primo modello di produzione del loro 928 restomod
HQ
Nel 2022, Nardone Automotive ha mostrato la sua visione per il primo vero progetto restomod al mondo che coinvolge la Porsche 928, ed è stato proprio come nel caso di Singer Porsche o della californiana Güntherwerks, quell'ambiziosa impresa in cui sarebbero state prodotte oltre 3.000 nuove parti, un nuovo pietoso telaio e una carrozzeria completamente nuova in fibra di carbonio prepeg al 100%. Ora la prima auto è finita e sarà consegnata questo fine settimana al suo fortunato proprietario. Sotto il cofano c'è un V8 da cinque litri che eroga 450 cavalli e 522 Nm di coppia. La trazione è ovviamente sull'asse posteriore e il cambio è a sei marce e manuale. E il prezzo? £ 480 000.