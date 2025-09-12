Pokémon prende spunto dai libri di Animal Crossing con Pokopia

Stavamo aspettando che Nintendo rivelasse un nuovo gioco Animal Crossing progettato per Nintendo Switch 2, ma finora non c'è stato alcun segno che questo diventi realtà. Invece, dovremo accontentarci di qualcosa di simile ma completamente diverso.

Come parte della vetrina Nintendo Direct, ci è appena stato presentato Pokémon Pokopia, che è essenzialmente il figlio dell'amore di Pokémon e Animal Crossing. Giochi nei panni di un umanoide Ditto che sta cercando di costruire una piccola fetta di paradiso raccogliendo oggetti da diverse creature Pokémon e usandoli per espandere e migliorare l'area circostante.

È un gioco carino con una struttura simile a un blocco che ricorda in qualche modo il modo in cui Pokémon è stato progettato prima di diventare completamente open-world, qualcosa in linea con i giochi Let's Go. Puoi incontrare creature che riconoscerai, farne buon uso, coltivare e coltivare la terra e altrimenti creare il tuo piccolo angolo di paradiso.

Con questo in mente, per chi è curioso di sapere quando Pokémon Pokopia verrà lanciato, arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2026.