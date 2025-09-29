I Simpson avranno un secondo film nel 2027

È passato un anno da quando lo show ha raggiunto l'apice della sua popolarità, ma il fatto che abbia appena iniziato la sua 37esima stagione la dice lunga sullo status dei Simpson. Sapevamo già che ne avrebbe superati almeno 40, ma Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie non si accontentano di questo.

Perché 20th Century Studios rivela che I Simpson uscirà nei cinema il 23 luglio 2027 se tutto andrà secondo i piani.

I fan più anziani potrebbero avere un flashback vedendo quella data, poiché è quasi esattamente 20 anni dopo il film originale dei Simpson. Considerando il fatto che dobbiamo ancora aspettare quasi due anni prima di vedere questo sequel, non dovrebbe sorprendere che Matt Groening e la troupe non siano ancora pronti a rivelare dettagli sulla trama o qualcosa del genere. Dovremo accontentarci dell'immagine qui sotto.

Il tempo dirà se Spider-Pig otterrà un ruolo ancora più importante ora che i Simpson e la Marvel sono di proprietà della stessa società.