Jorge Jiménez: "Se sono qui a disegnare Superman e Batman, è grazie a Naruto"

Un Comic-Con di San Diego sarà sempre un ottimo punto d'incontro per l'attuale scena di artisti e creatori del mondo della cultura popolare, in particolare dei fumetti, per riunirsi e avere incontri ravvicinati con lettori e appassionati del mondo. Ma c'è di più, se questo è il primo SDCC che si tiene al di fuori degli Stati Uniti, e si tiene anche in Spagna, è un motivo in più per evidenziare i grandi artisti che questo paese ha dato all'industria. E sono pochi ora quelli che continuano a plasmare il futuro dei fumetti come Jorge Jiménez.

Il fumettista DC dell'attuale serie di Batman e che ha lavorato in passato anche a SuperSons e Superman Rebirth era presente al primo Comic-Con di San Diego a Malaga, e ci ha rilasciato un'intervista esclusiva con Gamereactor, dove il nostro David Caballero ha potuto parlare della sua carriera in ascesa, dal suo cambio di percorso professionale alla sua attuale situazione come uno dei fumettisti di Batman più prestigiosi. Puoi trovare l'intervista completa con i sottotitoli qui sotto.

Perché, anche se è risaputo che Jorge Jiménez studiava Attività Fisica e Scienze Motorie a Granada (basta guardare il suo fisico invidiabile) prima di dedicarsi completamente al disegno, è stato un momento e un carattere molto specifico che gli ha fatto riprendere in mano la matita. Perché per lui "Naruto è come la mia religione".

"Quando ero un bambino disegnavo molto, ma ho smesso di disegnare. Ma quando ero adulto, tipo 22, 23 anni, ho guardato la serie Naruto". A quanto pare, l'adattamento anime del manga di Masashi Kishimoto è stato una catarsi per Jimenez.

"Prima, non volevo guardare la serie di Naruto perché pensavo che fosse come una copia di Dragon Ball. Io non lo capisco. Non mi interessa. Ma quando vedo Naruto per la prima volta, ricordo di aver guardato quella serie come... Oh mio Dio, adoro disegnare. Voglio disegnare di nuovo (...) E ho ricominciato a disegnare grazie a Naruto. Quindi sono qui a disegnare Superman e Batman grazie a Naruto e grazie a Masashi Kishimoto".

Chissà, forse Jorge Jiménez un giorno ci mostrerà un Superman, una Wonder Woman o un Batman che ci ricorda i dispettosi shinobi del villaggio di Konoha. Anche se la verità è che... ha già disegnato un po' di Naruto, in un crossover con le Tartarughe Ninja. Speriamo di continuare a goderci il talento di Jorge Jiménez nel futuro della DC.