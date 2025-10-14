Il Giappone trasforma lo 0-2 in 3-2: prima vittoria calcistica contro il Brasile

HQ

Il Brasile è riuscito a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026, come previsto, ma ci è voluto molto più tempo del previsto, con i cinque volte campioni del Brasile che sono arrivati quinti, dietro Uruguay, Colombia, Ecuador e Argentina (grazie alla Coppa del Mondo estesa a 48 squadre, hanno evitato gli spareggi tra le conferenze).

Con le qualificazioni alla Coppa del Mondo terminate, il Brasile sta usando la pausa internazionale per alcune amichevoli e come un modo per l'allenatore Carlo Ancelotti di acquisire un po' di esperienza con la canarinha prima della Coppa del Mondo della prossima estate. Attualmente in tournée asiatica, il Brasile ha battuto la Corea del Sud per 5-0, con i gol di Estevao del Chelsea e Vinícius e Rodrygo del Real Madrid (una doppietta).

Tuttavia, la partita di martedì contro il Giappone si è trasformata in un dramma per l'allenatore italiano e la squadra brasiliana, che si sono lasciati sfuggire un risultato favorevole per 2-0, che si è poi trasformato in 3-2 per la squadra locale, che ha avuto quasi il doppio delle occasioni da gol rispetto agli ospiti (15 tiri, 6 in porta per il Giappone; 8 tiri, 4 in porta per il Brasile). Paulo Henrique e Gabriel Martinelli dell'Arsenal hanno segnato nel primo tempo per il Brasile.

Tuttavia, hanno perso il controllo della partita e Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda hanno ribaltato la partita a favore del Giappone, che non aveva mai battuto il Brasile in una partita di calcio (2 pareggi, 11 sconfitte tra il 1989 e, più recentemente, il 2022).

Anche il Giappone è qualificato per la Coppa del Mondo, sarebbe interessante vedere se si incontreranno ad un certo punto durante la competizione la prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Pensi che il Brasile abbia qualche possibilità di vincere la Coppa del Mondo il prossimo anno?