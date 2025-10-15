La Mercedes conferma che i piloti di F1 George Russell e Kimi Antonelli rimarranno nel 2026

HQ

Uno dei temi caldi in Formula 1 ultimamente è stato quello che sarebbe successo alla Mercedes e a George Russell, che era in scadenza di contratto il prossimo anno... tra le voci che la scuderia britannica fosse interessata a Max Verstappen, cosa che il pilota olandese ha smentito più volte nonostante l'insistenza dei giornalisti. Bene, ora è ufficiale: George Russell e Kimi Antonelli saranno i loro piloti il prossimo anno, senza cambi.

"Sono davvero orgogliosa di continuare il nostro viaggio insieme. Il prossimo anno segnerà il mio decimo da quando ho firmato con la Mercedes nel 2017", ha detto Russell. "Finora è stata una partnership così lunga e di successo con il team e non vedo l'ora di vedere cosa ci aspetta, in particolare mentre ci imbarchiamo in uno dei più grandi cambiamenti regolamentari nella storia di questo sport il prossimo anno."

Russell, quarto nel campionato piloti quest'anno e vincitore di due gare, tra cui la più recente a Singapore, ha firmato un nuovo contratto, e Antonelli, rookie che è riuscito a diventare il più giovane a salire sul podio nella storia della Formula 1 in Canada, continueranno. Entrambi sono prodotti del settore giovanile della Mercedes.

Se ci è voluto così tanto tempo è stato solo perché volevano "gestire correttamente le trattative", ha detto oggi Toto Wolff, smentendo ancora una volta le speculazioni. "La nostra attenzione è ora rivolta alle ultime sei gare dell'anno, mentre lottiamo per il secondo posto nella classifica Costruttori, e avanti verso il 2026 e una nuova era in F1."