Nomination Golden Boy 2025: i migliori giovani giocatori d'Europa (dietro Lamine Yamal)

HQ

Il Golden Boy Award, assegnato dal quotidiano italiano Tuttosport al miglior calciatore under 21 maschile per club europei nel corso dell'anno solare, ha reso nota la lista dei 20 candidati (e 5 wild card) per l'edizione 2025. Questo elenco è composto dal Golden Boy Football Benchmark Index (GBFB Index), uno strumento che prende i dati dei giocatori in base alle loro prestazioni nei club europei, utilizzando dati come minuti giocati, prestazioni, attività di trasferimento...

Lamine Yamal, come previsto, guida l'indice, ma è stato escluso perché le regole impongono che ogni anno il premio venga assegnato a un giocatore diverso, per garantire maggiore diversità e visibilità ai giovani talenti in Europa.

Lamine Yamal, ovviamente, ha vinto l'anno scorso. Jude Bellingham ha vinto nel 2023, Gavi nel 2022, Pedri nel 2021, Haaland nel 2020. I vincitori delle precedenti edizioni includono Mbappé nel 2017, Pogba nel 2013, Messi nel 2005 e Rooney nel 2004.

Candidati al Golden Boy 2025:

Questa lista è composta dai primi 20 dell'indice (meno Yamal, che è stato escluso).



Pau Cubarsí (Barcellona, 18)



Désiré Doué (Paris Saint-Germain, 20 anni)



Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain, 19)



Senny Mayulu (Paris Saint-Germain, 19 anni)



Dean Huijsen (Real Madrid, 20 anni)



Arda Güler (Real Madrid, 20 anni)



Franco Mastantuono (Real Madrid, 18 anni)



Ethan Nwaneri (Arsenal, 18)



Myles Lewis-Skelly (Arsenal, 19)



Jorrel Hato (Chelsea, 19 anni)



Estêvão (Chelsea, 18)



Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur, 19 anni)



Archie Gray (Tottenham Hotspur, 19 anni)



Kenan Yildiz (Juventus, 20)



Geovany Quenda (Sporting CP, 18)



Leny Yoro (Manchester United, 19 anni)



Nico O'Reilly (Manchester City, 20 anni)



Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen, 20 anni)



Victor Froholdt (Porto, 19)



Mamadou Sarr (Strasburgo, 20 anni)



Carte jolly:

Questo è un breve elenco di "wild card" scelte tra 21-100 del loro indice.



Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, 20)



Pio Esposito (Inter, 20')



Rodrigo Mora (Porto, 18)



Giovanni Leoni (Liverpool, 18 anni)



Aleksandar Stankovic (Club Brugge, 20 anni)



Chi pensi che vincerà il Golden Boy 2025? Il vincitore sarà annunciato a novembre. Il vincitore sarà selezionato da una giuria internazionale composta da 50 giornalisti.