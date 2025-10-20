Il Liverpool subisce la quarta sconfitta consecutiva e Rooney critica Isak per la sua prestazione scadente

HQ

Il Liverpool ha subito la terza sconfitta consecutiva in Premier League (contro il Manchester United, tra tutte le squadre), quarta in assoluto contando anche la Champions League, il che riconferma che la squadra gestita da Arne Slot è peggiorata rispetto allo scorso anno dopo la spesa di 426 sterline e 489 milioni di euro per nuovi giocatori in estate.

Tra tutti questi giocatori, Alexander Isak ha battuto i record come il trasferimento più costoso di sempre nel calcio inglese e terzo in assoluto dopo che Neymar e Mbappé sono stati acquistati dal PSG: i Reds hanno speso 125 milioni di sterline, 150 milioni di euro con gli add-on. Tuttavia, l'attaccante precedentemente al Newcastle ha segnato solo un gol in tutte le competizioni, ed è stato in EFL Cup contro il Southampton, club di seconda divisione: deve ancora segnare in Premier League.

La leggenda del Manchester United Wayne Rooney, ora opinionista e anche podcaster in The Wayne Rooney Show, ha detto nel suo podcast della BBC che Isak non merita di giocare davanti a Ekitike, viste le sue recenti prestazioni.

"Non giocherei con Isak, non sembra pronto da quando è arrivato dal Newcastle. Non si è allenato, non ha avuto una pre-stagione. È così importante. Mentre il Newcastle si allenava, probabilmente era seduto a casa al telefono con il suo agente per sei ore al giorno cercando di ottenere una mossa", ha detto Rooney, riferendosi alla firma ritardata da parte del Liverpool che lo ha messo in contrasto con il suo ormai ex club in un momento in cui le trattative tra i club si sono bloccate e lui si è rifiutato di giocare.

"È così difficile quando non hai una pre-stagione. Potrebbe aver fatto le cose da solo, ma ne sta pagando il prezzo. Sulle prestazioni, non merita di giocare davanti a Ekitike", ha concluso Rooney.

La peggiore serie di sconfitte per il Liverpool dal 2014

Quattro sconfitte di fila per il Liverpool sono una rara striscia negativa per il Liverpool: l'ultima volta che è successo è stato nel novembre 2014. Anche se è ancora terzo in Premier League, a quattro punti dall'Arsenal, il Liverpool ha segnato 14 gol ma ne ha subiti 11, un rapporto allarmante che deve essere affrontato se vuole difendere il titolo di Premier League vinto l'anno scorso.

La scorsa settimana, Sports Illustrated ha scelto i dieci peggiori acquisti dell'estate in Premier League e Isak era quinto... con altri due giocatori del Liverpool tra i primi 2.