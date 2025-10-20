La Formula 1 prolunga il contratto per il Gran Premio degli Stati Uniti in Texas fino al 2034

HQ

La Formula 1 ha intenzione di continuare a crescere negli Stati Uniti, un mercato che fino a qualche anno fa sembrava irrilevante, ma che ora sembra essere il futuro della F1. Nel fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti, che ha visto Max Verstappen vincere sulla McLaren per il quarto Gran Premio consecutivo, la Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio degli Stati Uniti continuerà per quasi un decennio al Circuit of the Americas di Austin, in Texas.

L'accordo con il circuito texano, inaugurato nel 2012, scade nel 2026 ed è stato annunciato un prolungamento di otto anni per garantire il futuro a lungo termine del Gran Premio che attira ogni anno oltre 400.000 spettatori, intrattenuti non solo dalla gara, ma, alla maniera americana, da un pre-show con musica (lo scorso fine settimana è stato il cantante country Drake Milligan a esibirsi in quello che chiamano "F1 Grid Gigs ".

La scorsa settimana, è stato annunciato un accordo tra la Formula 1 e Apple per portare la copertura della Formula 1 a tutti gli abbonati Apple TV negli Stati Uniti, citando ulteriormente Apple come la casa della Formula 1 dopo aver prodotto il film di Brad Pitt la scorsa estate.

Secondo i dati della Formula 1, la Formula 1 ha una base di fan di 52 milioni di persone negli Stati Uniti, cresciute dell'11% rispetto allo scorso anno, e il 47% di queste ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, di cui oltre la metà donne. L'anno prossimo avranno una nuova squadra americana, la Cadillac, con Valtteri Bottas e Sergio Pérez in griglia.

Un parco divertimenti a tutti gli effetti, Cotaland, aprirà presto accanto al Circuito delle Americhe.