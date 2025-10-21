L'NBA arriva su Amazon Prime Video: quali partite si possono guardare senza costi aggiuntivi

HQ

L'NBA 2025/26 prenderà il via domani, mercoledì 22 ottobre, con i campioni Oklahoma City Thunder contro Houston Rockets (01:30 CET, 00:30 BST) e Los Angeles Lakers contro Golden State Warrios (04:00 CET, 03:00 BST). Queste due partite NON sono incluse nell'accordo di Amazon Prime Video con l'NBA, ma molte altre lo sono.

Questo deriva da una ristrutturazione completa dei diritti televisivi NBA, a partire dagli Stati Uniti, con la fine dell'accordo tra la lega di basket e TNT Sports dopo 36 anni. Invece, l'NBA ha venduto i propri diritti a un mix di società: ABC/ESPN di proprietà della Disney, NBC/Peacock di proprietà della Universal e Amazon Prime Video. Negli Stati Uniti, gli spettatori dovranno passare a diversi canali e servizi di streaming praticamente ogni giorno per recuperare il ritardo sulle loro squadre preferite. Ma per quanto riguarda l'internazionalità?

Con l'accordo, che durerà fino alla stagione 2035/36, Amazon offrirà un pacchetto di giochi che saranno disponibili per la visione su Prime Video a livello internazionale. Negli Stati Uniti, Prime Video trasmetterà 66 partite della stagione regolare e una selezione di partite di play-off e partite speciali, come la Coppa NBA o le finali di Conference.

A livello globale, questo pacchetto aggiungerà altre 20 partite, una serie di finali di Conference ogni anno e le finali NBA negli anni pari (incluso il 2026). In totale, 87 partite partite della stagione regolare, le finali della Coppa NBA, le partite di play-in, un terzo delle partite del primo e del secondo turno, le partite dei play-off, una finale di Conference e l'intera finale NBA 2026. Tutto questo, incluso nel normale abbonamento Prime Video, senza costi aggiuntivi.

Le prime partite disponibili su Prime Video sono New York Knicks contro Boston Celtics (1:30 CET, 00:30 BST) e Minnesota Timberwolves contro Los Angeles Lakers (04:00 CET, 03:00 BST) sabato 25 ottobre.

Altre emittenti NBA in Europa

Il pacchetto Prime Video NBA è disponibile a livello internazionale in paesi come Messico, Brasile, Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Irlanda. Potrebbero esserci differenze sul resto dei territori, quindi controlla le tue emittenti locali se sei interessato a guardare l'NBA.

Allo stesso tempo, Amazon offre solo un pacchetto significativo ma ancora incompleto di giochi NBA. Come nel caso degli Stati Uniti, il resto delle partite è diviso in altre emittenti.

In Spagna, per la prima volta in 30 anni, Movistar Plus (precedentemente Canal+) non sarà proprietaria dell'NBA, ma sarà invece disponibile su DAZN (tramite abbonamento a pagamento). Nel Regno Unito, Sky Sports continuerà a trasmettere alcune partite dell'NBA.

Ma se vuoi il pacchetto completo, il modo migliore e unico è l'abbonamento NBA League Pass, che è disponibile a livello internazionale (controlla la tua disponibilità locale). In Europa costa 15,99 europs al mese (piano normale), 19,99 euro (premium). La buona notizia è che Amazon Prime Video funzionerà come hub in cui è possibile accedere a tutti gli abbonamenti (ad esempio, DAZN in Spagna e League Pass).

Guarderai qualche partita dell'NBA quest'anno?