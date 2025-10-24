Il remake di Halo: Combat Evolved è stato confermato per il lancio nel 2026

HQ

Le voci su un remaster o remake di Halo: Combat Evolved avevano già iniziato a fare il giro quando il capo di Xbox Phil Spencer ha concluso l'Xbox Games Showcase di quest'anno dicendoci di aspettarci "il ritorno di un classico che è stato con noi fin dall'inizio" nel 2026. Se a questo si aggiunge la conferma di Halo Studios, che rivelerà di più sui futuri giochi di Halo all'Halo World Championship, è comprensibile che i fan siano entusiasti. Ora è il momento di vedere cosa stavamo aspettando.

Halo Studios ha confermato che il remake di Halo si chiama Halo: Campaign Evolved e verrà lanciato contemporaneamente su PC, PS5 e Xbox Series nel 2026. Se il titolo non lo ha chiarito, questo remake non includerà il multiplayer, ma ci sono molte novità entusiasmanti e fantastiche per compensare.

Il gameplay e i filmati sono stati completamente rifatti con una nuova grafica Unreal Engine 5, animazioni migliori, musica rimasterizzata e linee vocali riregistrate. Queste cose possono essere godute insieme a un massimo di tre amici in cooperativa su tutte le piattaforme (supporta anche la progressione incrociata) e il gameplay è stato ottimizzato per adattarsi ai nuovi giochi della serie. Quest'ultimo include la possibilità di correre, dirottare e distruggere veicoli, raccogliere tutti i tipi di armi e alcune piccole modifiche ad alcuni livelli (il comunicato stampa menziona la Libreria) per renderli più divertenti.

A proposito di livelli, il remake includerà anche 3 missioni completamente nuove ambientate prima dell'inizio del gioco originale. Ciò significa più storia con nuovi amici e nemici in nuovi ambienti. Scopriremo di più su tutte queste cose più vicino al lancio.

Buona idea? Ho sempre detto che è sempre meglio vedere qualcosa in azione, e Halo Studios è d'accordo. Ci hanno fornito un playthrough di 13 minuti della nuova versione di The Silent Cartographer che puoi guardare qui sotto insieme al trailer di presentazione e alla tavola rotonda che approfondiscono i miglioramenti e le modifiche che ci attendono tra Halo: Campaign Evolved il prossimo anno.

