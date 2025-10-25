L'attrice di South of Midnight ha recitato in un gioco 2K cancellato che suona sicuramente come Bioshock 4

HQ

Dov'è Bioshock 4 ? Questa è una domanda che molti di noi si pongono da anni e anni. Ci sono state quasi zero informazioni ufficiali sul gioco, con solo fughe di notizie e voci che hanno suscitato l'interesse dei fan di tutto il mondo.

Nel 2021, una voce suggeriva che il gioco sarebbe stato ambientato in Antartide con lo sviluppatore Cloud Chamber a cui erano stati dati il tempo e le risorse necessarie per realizzare un progetto che potesse essere all'altezza degli standard della serie. All'epoca si vociferava addirittura che avremmo potuto vedere il gioco nel 2022, cosa che ora sappiamo essere a dir poco inverosimile.

Da allora, la storia è stata la stessa, con tutte le voci che sostenevano che il progetto fosse in un "inferno di sviluppo". Questa era la situazione nel 2023, quando è uscito un rapporto che affermava che il lavoro sul gioco era stato riavviato nell'estate del 2022, un nuovo sviluppo che sembrava contenere ulteriore verità nel 2024 quando un'immagine trapelata è apparsa presumibilmente da una demo del 2021 del gioco prima che il pulsante di ripristino fosse schiacciato.

Poi ci dirigiamo verso l'estate del 2025, quando l'ennesimo rapporto sembra suggerire che il gioco sia ancora nell'inferno dello sviluppo, poiché l'ultima variante non ha superato una recensione, portando a enormi cambiamenti in tutto Cloud Chamber.

Quindi Bioshock 4 è mai stato in uno stato significativo? A quanto pare lo era. Di recente, abbiamo avuto il lusso di parlare con South of Midnight attrice Adriyan Rae, tutto per discutere del gioco di Compulsion e della sua meritata nomination per un Golden Joystick. Come parte di quell'intervista, abbiamo chiesto com'è stato lavorare a un videogioco per la prima volta, al che Rae ci ha sorpreso con una notizia bomba.

"Sai, è divertente. Non è il mio primo. Non è la mia prima esperienza. È solo il primo che la gente conosce perché ho lavorato a un gioco e non è mai uscito".

Naturalmente, dovevamo saperne di più, con Rae e poi condividendo tonnellate di intuizioni su un progetto che sicuramente suona come un gioco BioShock.

"Ho fatto un gioco, ed è stato con 2K productions. L'ho fatto nel 2021, subito dopo essere uscito dai Chicago Fire. Quella è stata la cosa successiva che ho fatto. E io ero in mezzo a quello... Sì, nel 2021. Così ho fatto il gioco. Ero questo, l'assistente di un cattivo, come la spalla che prendeva a pugni la gente e veniva messa su tutto il lavoro sporco. Io ero quella persona. Potevo levitare. Avevo la telecinesi. Lanciavo cose e litigavo ed era così divertente. E poi... Non so nemmeno il nome. Perché non ti dicono mai come si chiama, e io non l'ho nemmeno fatto, tipo, non posso nemmeno tornare nelle mie e-mail perché tutte si sono autodistrutte. Quindi, anche se... Anche se qualcuno dovesse guardare, direbbe: 'No, non è mai successo davvero'. Potrebbero essere in grado di dimostrare che non è mai successo, ma so che ero lì".

Cosa ne pensi, sembra che Rae stesse lavorando alla versione 2021 di Bioshock 4 o 2K avesse un ulteriore progetto segreto in lavorazione? Dai un'occhiata all'intervista completa con Rae qui sotto per saperne di più su South of Midnight e su come il gioco abbia legami divini con lei, e non dimenticare di votare anche per Rae nei Golden Joysticks.