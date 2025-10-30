Il ritorno di Paul Pogba al calcio avverrà "tra qualche settimana", ma l'allenatore del Monaco abbassa le aspettative

HQ

Paul Pogba ha posto fine alla sua squalifica di 18 mesi all'inizio di quest'anno. Il 32enne giocatore francese è stato bandito dal Tribunale Nazionale Antidoping italiano a causa di un positivo al testosterone nel settembre 2023. Inizialmente, il divieto doveva essere di quattro anni, anche se in seguito è stato ridotto dal Tribunale Arbitrale dello Sport.

Pogba, ex Manchester United e Juventus, ha firmato per il Monaco a giugno, ma un infortunio alla coscia ha ritardato il suo tanto atteso ritorno per qualche altro mese. Tuttavia, secondo l'allenatore del Monaco Sebastien Pocognoli, Pogba si sta riprendendo e potrebbe fare il suo debutto con il Monaco, e tornare al calcio dopo due anni, "nelle prossime settimane".

Tuttavia, stabilisce le aspettative per il giocatore: "Dobbiamo giudicarlo per il giocatore che è ora. Il Paul del Manchester United o la sua prima era alla Juventus, e questo vale per qualsiasi giocatore, è stato qualche anno fa. Ogni giocatore si evolve; Dovremo giudicarlo per quello che è ora, dato il suo background e la sua età.

Ha ancora la tecnica che sappiamo che ha, e il ritmo delle partite ci darà qualche intuizione. Il suo background è diverso da quello di 10 anni fa. Sta a me stimolare le sue qualità e il potenziale che ha in questo momento. E spero di trarne il massimo."

Nella sua carriera, Pogba ha aiutato la Juventus a vincere quattro scudetti di fila, raggiungendo una finale di Champions League. Con il Manchester United ha vinto un'Europa League. Era anche nella squadra che ha vinto la Coppa del Mondo 2018, ma non è stato convocato dalla Francia dal 2022. Il Monaco è attualmente secondo in Ligue 1, un punto dietro il PSG.