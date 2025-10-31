Eric Olhats, ex mentore di Antoine Griezmann, rischia dieci anni di carcere per violenza sessuale su minori

HQ

Eric Olhats, ex osservatore di calcio e mentore dell'Atlético de Madrid e del nazionale francese Antoine Griezmann, rischia dieci anni di carcere per violenza sessuale su minori e possesso di immagini pornografiche. Sarà processato davanti al tribunale penale di Bayonne martedì prossimo, 4 novembre, ed è in custodia cautelare da luglio.

Olhats, che ha scoperto Antoine Griezmann quando aveva 13 anni, è stato arrestato nel maggio 2022 dopo le accuse di aver abusato sessualmente di minori tra la fine degli anni '1990 e l'inizio degli anni 2000, quando lavorava per una squadra di calcio a Bayonne.

Come riportato da RMC Sport, Olhats è stato rilasciato su cauzione, ma è tornato in prigione nel luglio 2025 quando ha infranto il divieto di avvicinarsi ai minori quando si è avvicinato a un padre e ai suoi due figli dicendogli che stava reclutando giovani giocatori, ma rifiutandosi di dire il suo nome.

Griezmann ha vissuto nella stessa casa con l'Olhats per sei anni, quando Griezmann aveva 13 anni, e lo scout è stato determinante nell'aiutare Griezmann a ottenere il suo primo trasferimento all'Atlético Madrid, dove il giocatore francese, anche vincitore della Coppa del Mondo, ha battuto i record come capocannoniere del club. La loro relazione è finita nel 2017, quando lo scout non ha partecipato al matrimonio del giocatore. Griezmann, che è stato interrogato dalla polizia nel 2022, ha detto che non è successo nulla tra loro.