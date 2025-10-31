Zverev sulla strada di Sinner e il titolo di numero 1 al mondo: come guardare le finali del Masters di Parigi questo fine settimana
Jannik Sinner potrebbe diventare il numero 1 del mondo se vincesse il Masters di Parigi domenica... ma poi avrebbe affrontato di nuovo Zverev.
Il penultimo grande torneo ATP dell'anno, il Paris Masters 1.000, si conclude questo fine settimana con le semifinali e la finale, e potrebbe portare grandi cambiamenti nella classifica, dato che Jannik Sinner potrebbe diventare di nuovo il numero 1 del mondo, dopo l'eliminazione anticipata da parte di Carlos Alcaraz. Il suo titolo di numero 1 del mondo potrebbe durare solo un paio di settimane, però, prima delle ATP Finals.
Tuttavia, prima di pensarci, Sinner è obbligato a vincere le due prossime partite: le semifinali e la finale. E domani affronterà Alexander Zverev, numero 3 del mondo, per la seconda volta in una settimana, dopo il Vienna Open della scorsa settimana. In quella partita, Sinner ha battuto il tedesco, ma è stato molto vicino: 3-6, 6-3, 7-5. Riuscirà Zverev a sconfiggere l'italiano questa volta?
Semifinali del Masters di Parigi 2025
- Felix Auger-Aliassime contro Alexander Bublik: 14:30 CET
- Jannik Sinner contro Alexander Zverev: 19:00 CET
La finale del Masters di Parigi si terrà domenica 2 ottobre alle 12:30 CET, 11:30 GMT. Chi pensi che vincerà?