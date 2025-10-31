Zverev sulla strada di Sinner e il titolo di numero 1 al mondo: come guardare le finali del Masters di Parigi questo fine settimana

HQ

Il penultimo grande torneo ATP dell'anno, il Paris Masters 1.000, si conclude questo fine settimana con le semifinali e la finale, e potrebbe portare grandi cambiamenti nella classifica, dato che Jannik Sinner potrebbe diventare di nuovo il numero 1 del mondo, dopo l'eliminazione anticipata da parte di Carlos Alcaraz. Il suo titolo di numero 1 del mondo potrebbe durare solo un paio di settimane, però, prima delle ATP Finals.

Tuttavia, prima di pensarci, Sinner è obbligato a vincere le due prossime partite: le semifinali e la finale. E domani affronterà Alexander Zverev, numero 3 del mondo, per la seconda volta in una settimana, dopo il Vienna Open della scorsa settimana. In quella partita, Sinner ha battuto il tedesco, ma è stato molto vicino: 3-6, 6-3, 7-5. Riuscirà Zverev a sconfiggere l'italiano questa volta?

Semifinali del Masters di Parigi 2025



Felix Auger-Aliassime contro Alexander Bublik: 14:30 CET



Jannik Sinner contro Alexander Zverev: 19:00 CET



La finale del Masters di Parigi si terrà domenica 2 ottobre alle 12:30 CET, 11:30 GMT. Chi pensi che vincerà?