Sabalenka e Kyrgios parteciperanno alla nuova "Battaglia dei sessi" a dicembre

Aryna Sabalenka, numero 1 del tennis al mondo, affronterà Nick Kyrgios in una nuova edizione della "Battle of the Sexes", una partita di tennis di esibizione mista che si terrà a Dubai il 28 dicembre. Segue la tradizione dei match di esibizione tenutisi nel 1973 con Billie Jean King contro Bobby Riggs, sempre nel 1973 tra Riggs e Margaret Court, e nel 1992 tra Jimmy Connors e Martina Navratilova.

"Ho così tanto rispetto per Billie Jean King e per quello che ha fatto per il calcio femminile. Sono orgogliosa di rappresentare il tennis femminile e di far parte di questa versione moderna dell'iconica partita 'Battaglia dei sessi'", ha detto Sabalenka a proposito della partecipazione a questa nuova iterazione della partita di esibizione tra un uomo e una donna.

Sabalenka, 27 anni, campione in carica degli US Open e vincitore di quattro Grandi Slam, affronterà Nick Kyrgios, 30 anni, che un tempo era classificato 13° al mondo ed è stato finalista a Wimbledon nel 2022, ma ora si trova al 652° posto nella classifica mondiale, a causa di un infortunio al polso che lo ha tenuto fuori per 18 mesi. È riuscito a giocare solo cinque partite quest'anno, l'ultima al Miamo Open a marzo.

Nel frattempo, Kyrgios ha detto che "quando il numero uno del mondo ti sfida, rispondi alla chiamata. Ho un enorme rispetto per Aryna; È una potenza e una vera campionessa. Ma non mi sono mai tirato indietro di fronte a una sfida, e non sono qui solo per giocare, sono qui per intrattenere. Questo è ciò per cui vivo."

La quarta edizione della "Battaglia dei Sessi" tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si svolgerà alla Coca-Cola Arena di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il 28 dicembre. Sei emozionato?