Valve annuncia Steam Machine, concorrente della console

HQ

Ci sono state voci secondo cui Valve sarebbe stato destinato a fare scalpore oggi sotto forma di nuovi annunci, con alcuni che suggerivano che Half-Life 3 sarebbe stato inserito nelle rivelazioni. Anche se non ci sono ancora notizie su questo gioco molto atteso, Valve ha invece presentato una nuova idea che potrebbe spaccare in due l'intero mercato delle console.

È stato rivelato lo Steam Machine, che si tratta essenzialmente di un mini PC con fattore di forma ridotto. È progettato per essere un'alternativa a una console sulla tua unità di intrattenimento o anche un sostituto di un PC da gioco e, secondo Valve stesso, l'obiettivo del gadget è "un potente gioco per PC reso facile, in un pacchetto piccolo e potente".

Il Steam Machine viene eseguito su SteamOS e avrà una pagina Verification dedicata come Steam Deck che spiega se un gioco è ottimizzato e perfezionato per questo nuovo sistema. Valve aggiunge che fornirà una "esperienza utente plug-and-play, pur mantenendo la potenza e la flessibilità di un PC". Ciò significa che puoi effettivamente installare le tue app sul dispositivo o persino cambiare completamente il sistema operativo.

Per quanto riguarda l'hardware, alcuni degli elementi chiave includono un fattore di forma che si estende su un cubo di circa 6 pollici, un gameplay 4K/60FPS grazie a una CPU e una GPU desktop AMD personalizzate, opzioni di archiviazione che si estendono su 512 GB e 2 TB, connettività Wi-Fi 6E e supporto Bluetooth 5.3, porte per DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C e quattro USB-A, E inoltre non ha un alimentatore poiché l'alimentatore è incorporato nel design. C'è una striscia LED per fornire alcuni utili spunti visivi e, sebbene sia fatta per Steam Controller, Valve nota che è anche ottima da usare durante lo streaming di giochi in VR (come sul nuovo sistema che è stato annunciato) o Steam Deck.

Secondo le specifiche tecniche effettive, puoi vederle di seguito.

Generale

CPU



AMD Zen 4 6C/12T semi-custom - fino a 4,8 GHz, TDP 30W



GPU



AMD RDNA3 semi-personalizzato 28CU - Clock massimo sostenuto di 2,45 GHz, TDP di 110 W



ARIETE



16 GB di DDR5 + 8 GB di VRAM GDDR6



Potenza



Alimentazione interna, alimentazione AC 110-240V



Immagazzinamento

Due modelli di Steam Machine:



SSD NVMe da 512 GB



SSD NVMe da 2 TB



Entrambi i modelli includono uno slot per schede microSD ad alta velocità.

Connettività

Wi-Fi



Wi-Fi 6E 2x2



Connessione Bluetooth



Antenna dedicata Bluetooth 5.3



Regolatore di vapore



Adattatore wireless integrato per Steam Controller a 2,4 GHz



I/O

Visualizza



DisplayPort 1.4



Fino a 4K @ 240Hz o 8K@60Hz



Supporta HDR, FreeSync e collegamento a margherita



HDMI 2.0



Fino a 4K @ 120Hz



Supporta HDR, FreeSync e CEC



USB



Due porte USB-A 3.2 Gen 1 nella parte anteriore



Due porte USB-A 2.0 ad alta velocità nella parte posteriore



Una porta USB-C 3.2 Gen 2 sul retro



Networking



Gigabit Ethernet



Striscia LED



17 LED RGB indirizzabili individualmente per lo stato del sistema e la personalizzazione



Dimensioni e peso

Grandezza



152 mm di altezza (148 mm senza piedini), 162,4 mm di profondità, 156 mm di larghezza



Peso



2,6 kg



Software

Sistema operativo



SteamOS 3 (basato su Arch)



Desktop



KDE Plasma



Non si sa una data di uscita esatta, ma ci aspettiamo il 2026 e allo stesso modo non sono state rivelate informazioni sui prezzi, ma puoi dare un'occhiata al Steam Machine qui sotto.