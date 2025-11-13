Chi può qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 oggi, giovedì 13 novembre?

HQ

Le ultime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo iniziano oggi, giovedì 13 novembre, per la prima delle due giornate che si svolgeranno fino a martedì 18 novembre. A quel punto, conosceremo la maggior parte delle nazioni qualificate per la Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.

Per le nazioni europee sono previsti 12 posti riservati, uno per ciascuna delle vincitrici dei gironi di ciascuno dei 12 gironi. Di queste, solo l'Inghilterra si è assicurata la qualificazione il mese scorso, ma molte potrebbero suggellare la loro presenza alla Coppa del Mondo prima.

Ci saranno altri 4 posti disponibili solo per le nazioni europee, ma chi li prenderà sarà deciso negli spareggi europei di marzo 2026. Le squadre che parteciperanno saranno tutte le 12 seconde classificate di ogni girone, più le quattro vincitrici della sezione della Nations League meglio classificate che non si sono classificate tra le prime due (che, attualmente, potrebbero essere Galles, Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Moldavia o San Marino)

Oggi, giovedì 13 novembre, ci saranno le partite dei Gruppi D, F, I e K.

9ª giornata: giovedì 13 novembre:



D - Norvegia vs. Estonia: 18:00 CET, 17:00 GMT



F - Armenia vs. Ungheria: 18:00 CET, 17:00 GMT



I - Azerbaigian vs. Islanda: 18:00 CET, 17:00 GMT



D - Inghilterra-Serbia: 20:45 CET, 19:45 GMT



F - Moldavia vs. Italia: 20:45 CET, 19:45 GMT



I - Irlanda vs. Portogallo: 20:45 CET, 19:45 GMT



K - Francia vs. Ucraina: 20:45 CET, 19:45 GMT



K - Andorra vs. Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Nel Gruppo D, la Francia potrebbe qualificarsi per la Coppa del Mondo come capolista del girone se vincesse l'Ucraina stasera allo Stade de France (esattamente dieci anni dopo gli attacchi terroristici a Parigi, compreso lo stadio di calcio). In questo scenario, il secondo posto sarebbe deciso tra Ucraina e Islanda il 16 novembre, con l'Ucraina che attualmente ha un vantaggio maggiore (7 punti dell'Ucraina contro i 4 punti dell'Islanda).

Il Gruppo F potrebbe vedere il Portogallo qualificarsi matematicamente se battesse l'Irlanda stasera. Dietro la squadra di Cristiano Ronaldo, anche l'Ungheria (5 punti), l'Irlanda (4 punti) e l'Armenia (3 punti) hanno la possibilità di ottenere il secondo posto, anche se le speranze dell'Irlanda svanirebbero se non vincessero il Portogallo oggi. Il secondo posto sarà probabilmente deciso tra il vincitore di oggi Armenia vs Ungheria.

Nel Gruppo I, è una corsa a due tra Norvegia (18 punti) e Italia (15 punti). Se la Norvegia vincesse l'Estonia e l'Italia non riuscisse a vincere la Moldavia, la Norvegia si assicurerebbe il primo posto nel girone oggi, ma anche se entrambe vincessero punti oggi, e l'Italia battesse la Norvegia il 16 novembre, la Norvegia ha un'enorme differenza reti (26, contro i 16 dell'Italia) grazie a Erling Haaland, che fungerebbe da spareggio.

Nel Gruppo K, l'Inghilterra si è già qualificata all'ultima pausa per le nazionali, quindi il secondo posto in palio dipende dalla Serbia (11 punti) e dall'Albania (10 punti) che potrebbero essere decise il 16 novembre, ma solo se la Serbia riuscirà a conquistare qualche punto contro l'Inghilterra oggi.

Seguirai le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026?