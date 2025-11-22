Yuki Tsunoda rivela il suo anime preferito da guardare in binge-watching durante i lunghi voli verso le gare di Formula 1

HQ

Yuki Tsunoda, pilota giapponese di Formula 1 della Red Bull Racing, attuale compagno di squadra di Max Verstappen da quando è stato promosso a sostituire Liam Lawson nel marzo 2025, ha contribuito alla crescente popolarità dello sport in Giappone, ma ha conquistato il cuore dei fan di F1 di tutto il mondo grazie alla sua personalità. E durante le conferenze stampa prima del Gran Premio di Las Vegas di questo fine settimana, è sicuramente diventato ancora più simpatico da molti fan degli anime.

A Tsunoda fu chiesto del suo amore per gli anime, e lui fu visibilmente felice di sentirsi chiedere: "Grazie! Infine, la bella domanda fresca. Mi piacciono One Piece e One-Punch Man, ho visto recentemente Black Clover e Demon Slayer."

Si potrebbe pensare che, come pilota di Formula 1, Yuki Tsunoda non abbia molto tempo libero. Ma, anche se è vero, essere un pilota di F1 significa anche molte ore di volo in tutto il mondo, ed è allora che Tsunoda può godersi il binge watching dei suoi anime preferiti.

Infatti, come sottolinea Motorsport, il suo ex compagno di squadra nei Racing Bulls, Isack Hadjar, ama anch'egli gli anime e compra spesso manga dal Giappone, con Hunter x Hunter uno dei suoi preferiti, come ha rivelato a Sky Sports.

Il futuro di Yuki Tsunoda in Formula 1 dopo il 2025 è sconosciuto

Purtroppo, Tsunoda non ha vissuto la sua miglior stagione, attualmente 17º su 21 nella classifica di Formula 1 con 28 punti. Rimangono tre gare in questa stagione e il suo contratto con la Red Bull scade a fine anno; non si sa se verrà rinnovato e continuerà sulla griglia del 2026.