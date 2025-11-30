Leo Messi e Thomas Müller si sfideranno nella MLS Cup tra Inter Miami e Vancouver Whitecaps

HQ

I campioni della Coppa del Mondo Lionel Messi e Thomas Müller si affronteranno nella MLS Cup la prossima settimana, dopo che le loro squadre hanno vinto i trofei nelle rispettive conference sabato scorso.

L'Inter Miami ha travolto New York City 5-1 e ha vinto la East Conference, con una tripletta del giocatore argentino Tadeo Allende e assist di Jordi Alba e Sergio Busquets, che si ritirerà alla fine della stagione, forse con l'immancabile trofeo della MLS Cup, mai vinto dall'Inter Miami. Anche Leo Messi ha fornito un assist per un gol, aggiungendo il 405° assist e battendo il record di miglior assist nella storia.

Nel frattempo, i Vancouver Whitecaps hanno sconfitto il San Diego FC 3-1, raggiungendo per la prima volta la finale della MLS Cup. Sono anche cinque volte campioni del Campionato Canadese, e hanno assunto Thomas Müller solo sei mesi fa. Il trentaseienne ha lasciato il Bayern Monaco dopo 17 anni come trasferito a parametro libero, e si trova a una sola partita dalla vittoria del suo record di 36 trofei.

Thomas Müller è felice di giocare contro il "miglior giocatore del nostro gioco"

"Non si tratta di Messi contro Thomas Müller, è Miami contro i Whitecaps", ha detto Müller, sottolineando che lui è molto meno centrale per Vancouver di quanto Messi lo sia per Miami. Tuttavia, il fatto che due campioni del mondo (Germania vinta nel 2014, Argentina nel 2022) si affronteranno nell'ultima partita di MLS non è passato inosservato e sarà la MLS Cup più attesa e probabilmente la più seguita della storia.

"Quando hai una coppia così, più persone guardano," ha continuato Müller. "Se più persone guardano, il valore anche per te come giocatore, come individuo, per la tua squadra e anche per la tua franchigia, è molto più grande", ha detto la leggenda del Bayern Monaco.

Quando si gioca la MLS Cup tra Inter Miami e Vancouver Whitecaps

Inter Miami e Vancouver Whitecaps si affronteranno la prossima settimana, sabato 6 dicembre, alle 20:30 CET, alle 19:30 GMT, al Chase Stadium di Miami.

