Topuria riaccende la rivalità con Pimblett con una presa in giro sui social media

Paddy Pimblett, artista marziale misto inglese, pronto a combattere contro Justin Gaethje per il titolo ad interim dei pesi leggeri dell'UFC, detenuto da Ilia Topuria, è convinto che vincerà. "Paddy The Baddy è un campione del mondo e il 2026 sarà l'anno più importante della mia vita. Punterò a quel titolo ad interim, e poi lo farò indiscusso quando batterò Ilia Topuria", ha detto a TNT Sports.

La sua faida con Topuria si è sviluppata da alcuni anni e si sta rivelando molto redditizia per l'UFC, e la sua scelta per l'incontro intermedio, classificata quinta nel ranking dei pesi leggeri UFC, invece dell'armeno Arman Tsarukyan, primo solo dietro al campione Topuria, è stata criticata da alcuni tifosi.

Infatti, mentre Topuria annunciava una pausa dal litigio per motivi personali (voci di divorzio e lotta per la custodia dei figli), colse comunque l'occasione per prendere in giro Paddy Pimblett sui social media, pubblicando un video di un Pimblett che ballava per un piccolo talent show per bambini.

L'evento UFC 324 con il combattimento intermedio tra Paddy Pimblett e Justin Gaethje andrà in onda il 24 gennaio 2026, per la prima volta su Paramount+ dopo il cambio degli accordi.