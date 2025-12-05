Norris più veloce di Verstappen negli allenamenti liberi di Abu Dhabi venerdì

HQ

Lando Norris è stato il più veloce in entrambe le sessioni di prove libere per il Gran Premio di Abu Dhabi, tenutosi venerdì. Nella prima prova, Norris concluse il suo miglior giro in 1 minuto e 24,485s, solo otto millesimi di secondo in più rispetto al pilota Red Bull. Nella seconda prova ha migliorato il suo tempo di 1m 23.083s, 0.363s davanti a Verstappen e 0.379s su Russell.

Le prime prove libere hanno visto molti rookie, poiché era l'ultima occasione per le squadre di offrire i posti obbligatori della stagione, incluso Pato O'War, pilota di riserva della McLaren, che ha preso il posto di Piastri nella FP1. Piastri, anch'egli contendente al titolo, concluse 11º nelle Prove Libere 2.

Sabato ci sarà una terza prova alle 11:30 CET, alle 10:30 GMT. Le qualifiche per la gara di domenica si svolgono alle 15:00 CET, 14:00 GMT di sabato, e la gara si svolge domenica 7 dicembre alle 15:00 CET, 14:00 GMT.

