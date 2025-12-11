Gli Oklahoma City Thunder eguagliano il record dei Warriors per 25 partite da titolare e raggiungono le semifinali della NBA Cup

HQ

Gli Oklahoma City Thunder sono arrivati alle semifinali della NBA Cup, dopo una netta vittoria per 138-89 contro i Phoenix Suns. I campioni NBA in carica sono di gran lunga la squadra migliore di quest'anno, avendo subito una sola sconfitta in 25 partite.

Il loro record di 24-1 è già eguagliabile con il miglior inizio stagionale di 25 partite nella storia NBA, un record detenuto dai Golden State Warriors nella stagione 2015-16. E l'MVP dello scorso anno Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 28 punti, la sua 96ª partita consecutiva con oltre i 20 punti, un record eguagliato solo da Wilt Chamberlain (126 partite) per la più lunga striscia di +20 punti nella storia della lega.

Dato che le partite della NBA Cup contano per la stagione regolare (tranne la finale), la loro vittoria di ieri sera prolunga il loro eccellente record e mette in una posizione delicata i San Antonio Spurs, che hanno sconfitto i Los Angeles Lakers 132-119 per conquistare l'altro posto in semifinale.

Ora tutto è pronto per le "final four" della NBA Cup, il mini-torneo fissato a dicembre, senza molto vero valore se non quello di portare più spettatori negli Stati Uniti durante il picco della stagione NFL.

Orari delle semifinali NBA Cup in Europa e come guardarlo:



Orlando Magic vs. New York Knicks: 23:30 CET, 22:30 GMT sabato 13 dicembre



Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs: 3:00 CET, 2:00 GMT domenica 14 dicembre



Finale: 14:30 CET, 13:30 GMT di mercoledì 17 dicembre



Segui la NBA quest'anno? Ricorda che alcune partite sono disponibili in tutto il mondo su Amazon Prime Video, incluse tutte le partite della NBA Cup.