Leo Messi visiterà l'India per un "GOAT Tour" dove sarà inaugurata una statua alta 70 piedi e 21 metri
Leo Messi giocherà partite amichevole, incontrerà ministri e tifosi in un evento di tre giorni in India.
Il calendario di Leo Messi non si ferma nemmeno dopo aver vinto la MLS Cup. La stella argentina ha recentemente inaugurato la "Messi Cup" a Miami, una competizione per club per squadre Under-16, e ora si reca in India per un "GOAT Tour" di tre giorni dal 13 al 15 dicembre, dove visiterà Kolkata, Hyderabad, Mumbai e Nuova Delhi. Sarà la seconda visita di Messi in India, la prima nel 2011.
Durante il suo viaggio, Messi incontrerà il Primo Ministro indiano Narendra Modi e diversi capi ministri, oltre a diverse celebrità, riporta India Today.
I fan possono acquistare biglietti per diverse attività per assistere a una delle apparizioni pubbliche di Messi (inclusa una partita amichevole con celebrità, una sfilata di beneficenza, un'asta di cimeli della Coppa del Mondo 2022 e esibizioni musicali). Sarà accompagnato nel tour dai compagni di squadra dell'Inter Miami, Rodrigo de Paul e Luis Suárez. I biglietti vengono venduti per una media di 4.500 rupie indiane, l'equivalente di 42 euro, ma a Mumbai costano il doppio.
Forse l'aspetto più sorprendente del "GOAT Tour" è la svelatura di una grande statua, alta 70 piedi o 21,33 metri, che sarà inaugurata a Kolkata sabato, costruita da un equipaggio di 45 persone in 27 giorni.