Vinícius Jr. cambia foto profilo su Instagram dopo essere stato fischiato al Bernabéu

Il Real Madrid ha chiuso il 2025 con una vittoria contro il Siviglia e Kylian Mbappé che ha pareggiato un record di Cristiano Ronaldo. Tuttavia, la partita si era terminata prima per Vinícius Jr., sostituito all'82° minuto... e fu accolto da un misto di fischi e applausi dai tifosi del Real Madrid al Bernabéu.

Molti lo applaudirono, certo, ma i fischi erano chiaramente udibili... e il giocatore brasiliano non le gradiva, poiché poche ore dopo la partita cambiò la sua foto profilo Instagram. Vini Jr. aveva una foto profilo con la maglia del Real Madrid, ma ora la sua foto lo mostra con la maglia brasiliana.

Vinícius inviò anche la solita posta dopo una partita, senza nulla di scritto se non "... ". Nei commenti, ha ricevuto supporto da compagni attuali ed ex come Mbappé, Bellingham, Lucas Vázquez e Marcelo.

Le ragioni per cui i tifosi del Real Madrid fischiarono Vinícius

Dopo la partita contro il Siviglia, Vinícius Jr. ha trascorso 17 partite senza segnare: i suoi ultimi gol sono stati una doppietta contro il Villarreal il 4 ottobre. Da allora, però, ha fornito tre assist e due gol sono stati annullati.

Un altro motivo per cui i tifosi sono così arrabbiati è che è stato ripreso dalle telecamere mentre rideva in panchina all'inizio di questa settimana, quando il club di terza serie Talavera ha segnato un gol nel finale che ha quasi messo il Real Madrid in serio guaio agli ottavi di finale della Copa del Rey, che il Madrid ha poi vinto di misura, 3-2.

Il Real Madrid torna in campo il 4 gennaio 2026 contro il Betis, seguito da un altro derby contro l'Atlético de Madrid nelle semifinali della Supercoppa.