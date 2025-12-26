Il Real Madrid avrebbe considerato di vendere Vinícius Jr. per ingaggiare Vitinha del PSG

HQ

Il Real Madrid si aspetta che Vinícius Jr. accetti un nuovo contratto con il Real Madrid e rimanga oltre giugno 2027, data in cui scade il suo attuale contratto. Tuttavia, con il giocatore apparentemente costantemente in contrasto con l'allenatore o i tifosi, e con grandi offerte provenienti dall'Arabia Saudita, il club spagnolo sta già iniziando a pensare a un Piano B nel caso Vinícius se ne vada ancora prima del solito, la prossima estate. E secondo Cadena Ser, stanno pensando a uno dei protagonisti chiave del Paris Saint-Germain.

Secondo fonti vicine al club, il club non permetterebbe a Vinícius di andarsene per meno di 100 milioni di euro, una somma che aiuterebbe il club a rafforzare il centrocampo, una posizione che ha subito più soffrire dall'uscita di Toni Kroos e Luka Modric. E il club sta guardando a Vitinha, uno dei pezzi chiave per Luis Enrique e la squadra vincitrice della Champions League, considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo in questo momento.

Un'altra fonte ha detto a Cadena Ser che, sebbene Vitinha abbia rinnovato il suo contratto con il PSG fino al 2030, è possibile un accordo di vendita se il club francese fissa il prezzo. Un prezzo che sarebbe irraggiungibile per qualsiasi club se non venisse realizzato contemporaneamente a un'altra vendita altrettanto grande... come Vinícius verso l'Arabia Saudita.

Ma quel potenziale accordo resta da vedere: dipende ora soprattutto da Vinícius, dalla sua propensione a raggiungere un nuovo accordo con il club e da un necessario miglioramento del suo gioco, che ha portato a fischi e fischi persino al Bernabéu...