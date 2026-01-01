Calendario sportivo 2026: i principali eventi sportivi dell'anno in calcio, tennis, F1, ciclismo...

HQ

Il 2026 è arrivato, e con il nuovo anno, un calendario pieno di eventi sportivi, dalle competizioni regolari come il calendario tennistico, alle nuove edizioni di eventi speciali come le Olimpiadi invernali o la Coppa del Mondo FIFA, e persino alcune competizioni annuali che sembrano nuove, come la Formula 1 con un regolamento completamente nuovo.

Ecco una panoramica dei principali eventi sportivi che si svolgeranno nei prossimi 12 mesi:

I migliori eventi sportivi del 2026

Gennaio 2026

Dardi: finale del Campionato Mondiale di Dardi PDF (3 gennaio)

Rally: Dakar Rally (3-17 gennaio)

Pallanuoto: Campionato Europeo Maschile di Pallanuoto (10-25 gennaio)

Pallamano: Campionato Europeo Maschile di Pallamano (15 gennaio - 1 febbraio)

Tennis: Australian Open (18 gennaio - 1 febbraio)

MMA: UFC 324: Gaethje vs. Pimblett (24 gennaio)

Febbraio 2026

Football americano: Super Bowl LV (8 febbraio)

Giochi Olimpici Invernali (6 - 22 febbraio)

Marzo 2026

MotoGP: Gran Premio di Thailandia - apertura stagione (1 marzo)

Paralimpiadi invernali 2026 (6-15 marzo)

Baseball: World Baseball Classic (5-17 marzo)

Formula 1: Gran Premio d'Australia - gara di apertura della stagione (8 marzo)

Ciclismo: Milano - San Remo (21 marzo)

Aprile 2026

Ciclismo: Tour delle Fiandre (5 aprile)

Ciclismo: Parigi - Roubaix (12 aprile)

Ciclismo: La Flèche Wallonne (22 aprile)

Ciclismo: Liegi - Bastogne - Liegi (26 aprile)

Maggio 2026

Ciclismo: Giro d'Italia (9-31 maggio)

Calcio: finale UEFA Europa League (20 maggio)

Calcio: finale della UEFA Champions League femminile (23 maggio)

Tennis: Roland Garros (24 maggio - 7 giugno)

Calcio: finale della UEFA Conference League (27 maggio)

Calcio: finale maschile della UEFA Champions League (30 maggio)

Giugno 2026

Calcio: Coppa del Mondo FIFA (11 giugno - 19 luglio)

MMA: Casa Bianca UFC (14 giugno)

Tennis: Wimbledon (29 giugno - 12 luglio)

Luglio 2026

Ciclismo: Tour de France (4-26 luglio)

Calcio: finale della Coppa del Mondo FIFA (19 luglio)

Agosto 2026

Atletica: Giochi del Mediterraneo (21 agosto - 3 settembre)

Ciclismo: Vuelta a España (22 agosto - 13 settembre)

Tennis: US Open (31 agosto - 13 settembre)

Settembre 2026

Basket: Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA (4-13 agosto)

Ciclismo: Campionati Mondiali su Strada UCI (20-27 settembre)

Ottobre 2026

Ciclismo: Tour della Lombardia (10 ottobre)

Rugby: Coppa del Mondo di Rugby League (maschile e femminile) (15 ottobre - 15 novembre)

Baseball: World Series (23 ottobre)

Novembre 2026

MotoGP: Gran Premio di Valencia - finale di stagione (22 novembre)

Tennis: ATP Finals (15-22 novembre)

Tennis: finali di Coppa Davis (24-29 novembre)

Dicembre 2026

Pallamano: Campionato europeo femminile di pallamano (3-20 dicembre)

Formula 1: Gran Premio di Abu Dhabi - finale di stagione (6 dicembre)

Cosa ti entusiasma di più nel mondo dello sport nel 2026?