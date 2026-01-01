Calendario sportivo 2026: i principali eventi sportivi dell'anno in calcio, tennis, F1, ciclismo...
Ecco i principali eventi sportivi del nuovo anno: cosa guarderai nel 2026?
Il 2026 è arrivato, e con il nuovo anno, un calendario pieno di eventi sportivi, dalle competizioni regolari come il calendario tennistico, alle nuove edizioni di eventi speciali come le Olimpiadi invernali o la Coppa del Mondo FIFA, e persino alcune competizioni annuali che sembrano nuove, come la Formula 1 con un regolamento completamente nuovo.
Ecco una panoramica dei principali eventi sportivi che si svolgeranno nei prossimi 12 mesi:
I migliori eventi sportivi del 2026
Gennaio 2026
Dardi: finale del Campionato Mondiale di Dardi PDF (3 gennaio)
Rally: Dakar Rally (3-17 gennaio)
Pallanuoto: Campionato Europeo Maschile di Pallanuoto (10-25 gennaio)
Pallamano: Campionato Europeo Maschile di Pallamano (15 gennaio - 1 febbraio)
Tennis: Australian Open (18 gennaio - 1 febbraio)
MMA: UFC 324: Gaethje vs. Pimblett (24 gennaio)
Febbraio 2026
Football americano: Super Bowl LV (8 febbraio)
Giochi Olimpici Invernali (6 - 22 febbraio)
Marzo 2026
MotoGP: Gran Premio di Thailandia - apertura stagione (1 marzo)
Paralimpiadi invernali 2026 (6-15 marzo)
Baseball: World Baseball Classic (5-17 marzo)
Formula 1: Gran Premio d'Australia - gara di apertura della stagione (8 marzo)
Ciclismo: Milano - San Remo (21 marzo)
Aprile 2026
Ciclismo: Tour delle Fiandre (5 aprile)
Ciclismo: Parigi - Roubaix (12 aprile)
Ciclismo: La Flèche Wallonne (22 aprile)
Ciclismo: Liegi - Bastogne - Liegi (26 aprile)
Maggio 2026
Ciclismo: Giro d'Italia (9-31 maggio)
Calcio: finale UEFA Europa League (20 maggio)
Calcio: finale della UEFA Champions League femminile (23 maggio)
Tennis: Roland Garros (24 maggio - 7 giugno)
Calcio: finale della UEFA Conference League (27 maggio)
Calcio: finale maschile della UEFA Champions League (30 maggio)
Giugno 2026
Calcio: Coppa del Mondo FIFA (11 giugno - 19 luglio)
MMA: Casa Bianca UFC (14 giugno)
Tennis: Wimbledon (29 giugno - 12 luglio)
Luglio 2026
Ciclismo: Tour de France (4-26 luglio)
Calcio: finale della Coppa del Mondo FIFA (19 luglio)
Agosto 2026
Atletica: Giochi del Mediterraneo (21 agosto - 3 settembre)
Ciclismo: Vuelta a España (22 agosto - 13 settembre)
Tennis: US Open (31 agosto - 13 settembre)
Settembre 2026
Basket: Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA (4-13 agosto)
Ciclismo: Campionati Mondiali su Strada UCI (20-27 settembre)
Ottobre 2026
Ciclismo: Tour della Lombardia (10 ottobre)
Rugby: Coppa del Mondo di Rugby League (maschile e femminile) (15 ottobre - 15 novembre)
Baseball: World Series (23 ottobre)
Novembre 2026
MotoGP: Gran Premio di Valencia - finale di stagione (22 novembre)
Tennis: ATP Finals (15-22 novembre)
Tennis: finali di Coppa Davis (24-29 novembre)
Dicembre 2026
Pallamano: Campionato europeo femminile di pallamano (3-20 dicembre)
Formula 1: Gran Premio di Abu Dhabi - finale di stagione (6 dicembre)
Cosa ti entusiasma di più nel mondo dello sport nel 2026?