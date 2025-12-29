Anthony Joshua subisce ferite lievi, coinvolto in un incidente d'auto mortale in Nigeria

HQ

Anthony Joshua, pugile trentaiseienne ed ex due volte campione dei pesi massimi, che ha recentemente sconfitto Jake Paul per KO in un incontro trasmesso su Netflix, è stato coinvolto in un incidente stradale mortale in Nigeria, dove almeno due persone sono morte. Si dice che Joshua abbia riportato ferite lievi.

Stanno iniziando ad arrivare notizie, con il Daily Post che fornisce i primi dettagli su un incidente stradale avvenuto a Makun, nello Stato di Ogun, su un'autostrada trafficata tra Lagos e Ibadan. Secondo quanto riferito, Joshua era passeggero in un'auto che si è scontrata con un'altra, e l'incidente ha causato la morte di due persone sul colpo, con Joshua che ha riportato ferite lievi.

Alcuni video dell'incidente circolano sui social media, con Joshua seduto a torso nudo in un'auto circondato da persone. Alcuni video mostrano anche immagini molto inquietanti di due cadaveri sulla strada, quindi è consigliata la discrezione dello spettatore se si continua a cercare sui social media. Aggiorneremo se avremo informazioni più affidabili.

Anthony Joshua è nato a Watford, in Inghilterra, da genitori britannici nigeriani, e ha trascorso parte della sua infanzia in Nigeria. Ha detto di sentire un forte legame con la Nigeria e spesso indossa la bandiera nigeriana nei suoi incontri di boxe.