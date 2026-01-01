Calendario Formula 1 2026: date chiave e tutte le gare da marzo a dicembre
Ecco il calendario completo della Formula 1 nel 2026 con le gare sprint incluse.
La stagione 2026 di Formula 1 sarà una pietra miliare nella storia dello sport, poiché un nuovo regolamento e regolamento debutterà, il cambiamento più grande finora, con alcune squadre che stanno già cercando di aggirarla per sfruttare al meglio le nuove limitazioni. Perciò, è difficile sapere davvero cosa aspettarsi, e ciò che ha funzionato nel 2025 potrebbe non funzionare nel 2026...
Se non vuoi perderti nulla, ecco il calendario completo della Formula 1 del nuovo anno, che si svolge come di consueto dall'8 marzo in Australia al 6 dicembre ad Abu Dhabi. Prima di ciò, ci saranno test pre-stagionali a Sakhir dall'11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. Ogni squadra rivelerà le proprie auto 2026 al proprio ritmo, come di consueto quest'anno.
Calendario Formula 1 2026:
- 6-8 marzo: Australia - Melbourne
- 13-15 marzo: Cina - Shanghai (Sprint)
- 27-29 marzo: Giappone - Suzuka
- 10-12 aprile: Bahrain - Sakhir
- 17-19 aprile: Arabia Saudita - Jeddah
- 1-3 maggio: USA - Miami (Sprint)
- 22-24 maggio: Canada - Montreal (Sprint)
- 5-7 giugno: Monaco - Monaco
- 12-14 giugno: Spagna - Barcellona-Catalogna
- 26-28 giugno: Austria - Spielberg
- 3-5 luglio: Gran Bretagna - Silverstone (Sprint)
- 17-19 luglio: Belgio - Spa-Francorchamps
- 24-26 luglio: Ungheria - Budapest
- 21-23 agosto: Paesi Bassi - Zandvoort (Sprint)
- 4-6 settembre: Italia - Monza
- 11-13 settembre: Spagna - Madrid
- 24-26 settembre: Azerbaigian - Baku
- 9-11 ottobre: Singapore - Singapore (Sprint)
- 23-25 ottobre: USA - Austin
- 30 ottobre - 1 novembre: Messico - Città del Messico
- 6-8 novembre: Brasile - San Paolo
- 19-21 novembre: USA - Las Vegas
- 27-29 novembre: Qatar - Lusail
- 4-6 dicembre: Abu Dhabi - Yas Marina
Seguirai la Formula 1 nel 2026?