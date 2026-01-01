Calendario Formula 1 2026: date chiave e tutte le gare da marzo a dicembre

HQ

La stagione 2026 di Formula 1 sarà una pietra miliare nella storia dello sport, poiché un nuovo regolamento e regolamento debutterà, il cambiamento più grande finora, con alcune squadre che stanno già cercando di aggirarla per sfruttare al meglio le nuove limitazioni. Perciò, è difficile sapere davvero cosa aspettarsi, e ciò che ha funzionato nel 2025 potrebbe non funzionare nel 2026...

Se non vuoi perderti nulla, ecco il calendario completo della Formula 1 del nuovo anno, che si svolge come di consueto dall'8 marzo in Australia al 6 dicembre ad Abu Dhabi. Prima di ciò, ci saranno test pre-stagionali a Sakhir dall'11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio. Ogni squadra rivelerà le proprie auto 2026 al proprio ritmo, come di consueto quest'anno.

Calendario Formula 1 2026:



6-8 marzo: Australia - Melbourne



13-15 marzo: Cina - Shanghai (Sprint)



27-29 marzo: Giappone - Suzuka



10-12 aprile: Bahrain - Sakhir



17-19 aprile: Arabia Saudita - Jeddah



1-3 maggio: USA - Miami (Sprint)



22-24 maggio: Canada - Montreal (Sprint)



5-7 giugno: Monaco - Monaco



12-14 giugno: Spagna - Barcellona-Catalogna



26-28 giugno: Austria - Spielberg



3-5 luglio: Gran Bretagna - Silverstone (Sprint)



17-19 luglio: Belgio - Spa-Francorchamps



24-26 luglio: Ungheria - Budapest



21-23 agosto: Paesi Bassi - Zandvoort (Sprint)



4-6 settembre: Italia - Monza



11-13 settembre: Spagna - Madrid



24-26 settembre: Azerbaigian - Baku



9-11 ottobre: Singapore - Singapore (Sprint)



23-25 ottobre: USA - Austin



30 ottobre - 1 novembre: Messico - Città del Messico



6-8 novembre: Brasile - San Paolo



19-21 novembre: USA - Las Vegas



27-29 novembre: Qatar - Lusail



4-6 dicembre: Abu Dhabi - Yas Marina



