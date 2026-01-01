Calendario completo MotoGP 2026: tutte le gare da febbraio a novembre

HQ

La stagione MotoGP 2026 inizierà l'ultimo weekend di febbraio, con la prima gara a marzo, e durerà fino a novembre, seguendo il calendario abituale. L'anno scorso, Marc Márquez ha dominato in modo raramente visto, vincendo 11 gare mentre il concorrente più vicino, Álex Márquez, ne ha vinte 3.

La stagione 2026 sarà più competitiva? Ecco le date chiave che devi controllare nel tuo calendario per seguire il MotoGP nel 2026.

Calendario MotoGP nel 2026



27 febbraio - 1 marzo: Thailandia - Buriram



20-22 marzo: Brasile - Goiania



27-29 marzo: USA - Austin



10-12 aprile: Qatar - Lusail



24-26 aprile: Spagna - Jerez



8-10 maggio: Francia - Le Mans



15-17 maggio: Catalogna - Barcellona



29-31 maggio: Italia - Mugello



5-7 giugno: Ungheria - Balaton



19-21 giugno: Cecca - Brno



26-28 giugno: Paesi Bassi - Assen



10-12 luglio: Germania - Sachsenring



7-9 agosto: Gran Bretagna - Silverstone



29-30 agosto: Aragona - MotorLand



11-13 settembre: San Marino - Misano



18-20 settembre: Austria - Spielberg



2-4 ottobre: Giappone - Motegi



9-11 ottobre: Indonesia - Mandalika



23-25 ottobre: Australia - Phillip Island



30 ottobre - 1 novembre: Malesia - Sepang



13-15 novembre: Portogallo - Portimao



20-22 novembre: Valencia - Cheste



Seguirai il MotoGP nel 2026?