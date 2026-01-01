Sport
Calendario completo MotoGP 2026: tutte le gare da febbraio a novembre
Ecco il calendario completo delle gare di MotoGP 2026.
HQ
La stagione MotoGP 2026 inizierà l'ultimo weekend di febbraio, con la prima gara a marzo, e durerà fino a novembre, seguendo il calendario abituale. L'anno scorso, Marc Márquez ha dominato in modo raramente visto, vincendo 11 gare mentre il concorrente più vicino, Álex Márquez, ne ha vinte 3.
La stagione 2026 sarà più competitiva? Ecco le date chiave che devi controllare nel tuo calendario per seguire il MotoGP nel 2026.
Calendario MotoGP nel 2026
- 27 febbraio - 1 marzo: Thailandia - Buriram
- 20-22 marzo: Brasile - Goiania
- 27-29 marzo: USA - Austin
- 10-12 aprile: Qatar - Lusail
- 24-26 aprile: Spagna - Jerez
- 8-10 maggio: Francia - Le Mans
- 15-17 maggio: Catalogna - Barcellona
- 29-31 maggio: Italia - Mugello
- 5-7 giugno: Ungheria - Balaton
- 19-21 giugno: Cecca - Brno
- 26-28 giugno: Paesi Bassi - Assen
- 10-12 luglio: Germania - Sachsenring
- 7-9 agosto: Gran Bretagna - Silverstone
- 29-30 agosto: Aragona - MotorLand
- 11-13 settembre: San Marino - Misano
- 18-20 settembre: Austria - Spielberg
- 2-4 ottobre: Giappone - Motegi
- 9-11 ottobre: Indonesia - Mandalika
- 23-25 ottobre: Australia - Phillip Island
- 30 ottobre - 1 novembre: Malesia - Sepang
- 13-15 novembre: Portogallo - Portimao
- 20-22 novembre: Valencia - Cheste
Seguirai il MotoGP nel 2026?