Quando torna la Champions League nel 2026 e date per tutti i turni a eliminazione diretta e la finale Queste sono le date che devi conoscere se vuoi seguire la UEFA Champions League nel 2026.

HQ La stagione 2025/26 della UEFA Champions League torna a fine gennaio, con le ultime partite della fase di campionato ancora da disputare e i play-off della fase a eliminazione diretta poco dopo, ancora prima delle tradizionali fasi a eliminazione diretta. Oltre alle date effettive delle partite, ricordate i pareggi: i play-off della fase a eliminazione diretta si disputeranno subito dopo la fine della fase di campionato, il 30 gennaio; e il sorteggio per gli ottavi di finale in poi si terrà il 27 febbraio. Sarà un calendario fitto in vista della finale a Budapest, il 30 maggio 2026, con due giornate al mese. Ecco le date della Champions League 2026 che devi conoscere: Date della Champions League nel 2026

Settima giornata della fase di campionato: 20/21 gennaio



Ottava giornata della fase di campionato: 28 gennaio



Play-off della fase a eliminazione diretta: 17/18 & 24/25 febbraio 2026



Ottavi di finale: 11/10 e 17/18 marzo 2026



Quarti di finale: 8/7 e 14/15 aprile 2026



Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026



Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

