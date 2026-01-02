Quando torna la UEFA Conference League nel 2026 e quando si svolge il sorteggio per la fase a eliminazione diretta?

HQ

La UEFA Conference League, la competizione UEFA di club di terzo livello, ha concluso la sua fase preliminare, la fase di campionato, prima di Champions League ed Europa League: invece di otto partite, hanno giocato sei partite, tutte nel 2025. Così, sappiamo già quali sono le otto squadre che andranno direttamente agli ottavi di finale e le 16 squadre che giocheranno il turno a eliminazione diretta a febbraio.

Le date per i turni a eliminazione diretta sono le stesse per Europa League, il che significa che non ci saranno partite questo mese di gennaio, e dovremo aspettare fino a metà febbraio.

Tuttavia, il sorteggio per i play-off della fase a eliminazione diretta avverrà prima, il 16 gennaio, separatamente da Europa e Champions League.

Poi, l'altro sorteggio per gli ottavi di finale in poi si terrà nello stesso momento delle altre due competizioni UEFA, il 27 febbraio.

Tutte le giornate della Conference League nel 2026



Play-off della fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026



Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026



Quarti di finale: 9 & 16 aprile 2026



Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026



Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)



Segui una squadra della Conference League nel 2026?