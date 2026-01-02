Nintendo Switch 2 supera il primo traguardo di vendite originale della Switch in Spagna

HQ

Come appreso in esclusiva dal nostro team di Gamereactor Spagna, Nintendo Switch 2 ha venduto più di 312.000 unità nel mercato spagnolo prima di "mangiare l'uva", la tradizione locale per dire addio al 2025. Questo significa che la console più recente ha superato il traguardo del predecessore in soli sette mesi sul mercato. Poiché anche la Nintendo Switch originale ha raggiunto il segno intorno alla sua prima campagna natalizia, questo stabilisce un nuovo record per l'azienda, nonostante l'impressione lasciata dalle vendite settimanali sia in estate che in autunno.

Secondo i nostri dati, la Switch 2 si attestava di circa 312.000 console vendute alla fine della settimana 52, il che esclude il periodo dal lunedì al mercoledì di questa settimana. Poiché la Switch originale è uscita il 3 marzo e la Switch 2 il 5 giugno, quest'ultima ha impiegato tre mesi in meno (marzo, aprile, maggio) e si afferma così come la console Nintendo (o di qualsiasi altro produttore) più venduta nel paese. Ha superato la Switch 1, che all'epoca superava la Wii, vendendo circa 16.000 unità la scorsa settimana, 5.000 in più rispetto alla settimana 51.

Nintendo Switch 2 ha già stabilito un nuovo record di lancio in Spagna già a giugno, quando ha spedito 73.000 unità al lancio e circa 100.000 nel suo primo mese di vita, battendo qualsiasi record di debutto detenuto dalla stessa Nintendo o da PlayStation.

Allo stesso modo, Mario Kart World, un gioco incluso di serie nel pacchetto più venduto della console, chiude l'anno come il secondo gioco più venduto in tutti i formati, avendo venduto non meno di 255.000 unità (rapporto di aggregazione di 0,82, 81,7%, cioè più di 8 acquirenti su 10 su Switch 2 lo possiedono). Inoltre, altre 61.000 copie di Donkey Kong Bananza sono state vendute lo scorso anno, una performance più che decente per il secondo titolo di punta del nuovo catalogo. Questo merita crediti extra, dato che la prima Switch aveva un Zelda al lancio e un Mario principale per Natale.