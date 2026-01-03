150 associazioni e sindacati chiedono la cancellazione della partita Barça-Maccabi Tel Aviv a Barcellona

HQ

L'EuroLeague di basket continua la prossima settimana, iniziando la seconda metà della stagione regolare, con il Maccabi Tel Aviv in visita a Barcellona il 6 gennaio per il 20° turno su 38. L'arrivo della squadra israeliana ha incontrato una forte opposizione in città, e 150 organizzazioni sociali, sindacali e politiche in Catalogna hanno chiesto la cancellazione della partita in manifiesto.

La partita, come molte altre partite dei club israeliani in Europa, si giocherà a porte chiuse, una decisione presa dopo che i biglietti erano già stati venditi. Il Barça decise di disputare la partita a porte chiuse, promettendo rimborsi per prevenire rivolte. Ma il più manifio chiede la cancellazione totale della partita, promossa dalla piattaforma "Prou Complicitat amb Israel" (Basta complicità con Israele).

Sostengono che permettere che il gioco venga giocato "normalizza il genocidio contro il popolo palestinese" e usano lo sport come strumento per oscurare le violazioni dei diritti umani, sostenendo che lo sport non può essere neutrale. I club di tifosi del Barça Basket hanno anche chiesto l'esclusione delle squadre israeliane dall'EuroLeague. È stata inoltre convocata una manifestazione per il 6 gennaio, nello stesso orario della partita.

L'EuroLeague è stata una delle prime competizioni a permettere ai club israeliani di tornare nei loro stadi di casa in Israele, dopo il fragile trattato di pace firmato tra Israele e Hamas, che ha causato disagio alle squadre ospiti provenienti dal resto d'Europa.