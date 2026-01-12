Il Manchester United giocherà la stagione più breve dal 1914/15 dopo la sconfitta in FA Cup contro il Brighton

HQ

Il Manchester United è stato eliminato dalla FA Cup dal Brighton, 1-2, ed è ora certo che giocherà il minor numero di partite in una stagione da oltre un secolo: senza competizioni europee, solo 40 partite, contando tutte e 38 le partite di Premier League, e entrambe le eliminazioni dalle coppe: la sconfitta di domenica contro il Brighton e la sconfitta imbarazzante di agosto contro il Grimsby Town, squadra di quarta divisione, nella EFL Cup.

Secondo le statistiche dei media britannici, l'ultima volta che il Manchester United giocò solo 40 partite fu nella stagione 1914-15, quando non ci furono partite di coppa a causa della Prima Guerra Mondiale. È anche la prima volta che lo United viene eliminato dalle due competizioni nazionali nel primo turno dal 1981/82.

È vero che il Manchester United è stato sfortunato nel sorteggio dopo essere stato accoppiato con una squadra di Premier League al terzo turno, il primo con squadre di Premier League e Championship. Ma undici settimane fa, il Manchester United aveva sconfitto il Brighton per la terza vittoria consecutiva, uno dei pochi momenti in cui la squadra di Ruben Amorim sembrava sulla strada giusta.

Ora, una settimana dopo il licenziamento di Amorim, il Manchester United ha pareggiato una partita e ne ha persa un'altra sotto la guida dell'allenatore ad interim Darren Fletcher, che si ritiene ancora rimarrà fino alla fine della stagione, con la qualificazione alla Champions League (un piazzamento tra i primi 4) in gioco.