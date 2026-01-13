Gli Orlando Magic arrivano a Berlino con tutta l'eccitazione NBA (e puoi vincere cose gratis)

HQ

Berlino ha accolto le stelle NBA degli Orlando Magic, una squadra strettamente imparentata con la Germania grazie alla presenza dei fratelli Moe e Franz Wagner, che hanno aiutato la Germania a vincere il Campionato Mondiale FIBA 2023 e (nel caso di Franz) l'Eurobasket 2025. La franchigia della Florida affronterà i Memphis Grizzlies giovedì 15 gennaio in una Uber Arena tutto esaurito.

Anche se la partita è sold out, i berlinesi possono godersi la magia della NBA presso l'ufficio Deutsche Telekom Magenta Mitte, in Ebertstraße 15a, vicino a Postdamer Platz. In questa breve esperienza, puoi vincere regali come una foto, un poster, un braccialetto o una borsa, e acquistare merchandising ufficiale da Orlando Magic, inclusi cappellini e magliette. Durerà fino a giovedì 15 gennaio, giorno della partita, a partire dalle 20:00 CET.

Dopo Berlino, Orlando Magic e Memhpis Grizzlies andranno a Londra per una partita il 18 gennaio. Nel frattempo, i dirigenti NBA continuano a lavorare sulla nuova NBA Europe...