Barcellona e altri club di basket confermano il loro compromesso con l'Eurolega invece che con la NBA

Il team dirigente NBA è attualmente a Berlino per una partita tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies giovedì, e poi si recherà a Londra per un'altra partita tra queste squadre. Nel frattempo, stanno tenendo incontri con i club di basket attuali in Europa, potenziali nuovi azionisti, per costruire una nuova lega composta da nuove franchigie e squadre esistenti, iniziando provvisoriamente nel 2027/28.

La principale competizione europea di basket per club, la privata Euroleague, vuole mantenere i suoi club più grandi per fermare la minaccia della NBA. E nove dei membri fondatori e azionisti maggiori dell'Euroleague, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes, Zalgiris, Armani Milan, Bayern Monaco, Maccabi Tel Avi e Barcellona, hanno informato l'EuroLeague della loro intenzione di rimanere in campionato per i prossimi dieci anni.

L'ultimo a farlo è stato il Barcellona, che avrebbe accettato di ritirarsi in EuroLeague fino al 2036. Tuttavia, secondo un'intervista a EFE, tramite AS, il Barcellona ha una clausola di esclusione da Euroleague, che permetterebbe loro di lasciare la competizione se pagassero 10 milioni di dollari.

I restanti membri fondatori dell'Euroleague, Real Madrid, Fenerbahce e ASVEL Villeurbanne, stanno aspettando fino a giovedì 15 gennaio per decidere se continuare con l'Eurolega o rompere il contratto e entrare in NBA.