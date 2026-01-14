Animal Crossing: New Horizons L'aggiornamento 3.0 è già disponibile! Un giorno intero prima del previsto

HQ

L'aggiornamento gratuito 3.0 per Animal Crossing: New Horizons è già disponibile. Un giorno prima di quanto ce lo avesse detto Nintendo. Abbiamo già condiviso con voi i nostri 5 consigli per preparare la vostra isola prima dell'aggiornamento, così potrai goderti subito tutti i nuovi contenuti.

Per scaricare questo nuovo aggiornamento, devi farlo manualmente. Seleziona l'icona Animal Crossing: New Horizons nel menu HOME della tua Switch o Switch 2 e premi il pulsante "+". Seleziona "Aggiorna" e "Internet", e voilà! Il gioco si aggiornerà non appena il download terminerà. All'inizio del gioco, Isabelle ti informerà che un nuovo edificio è apparso sulla tua isola, e quando entrerai nel nuovo Resort Hotel, Tom Nook ti accoglierà insieme alla famiglia di Kapp'n per mostrarti tutto ciò che questa nuova struttura ha da offrire.

Inoltre, se fai una passeggiata sulla tua isola, incontrerai il signor Resetti, che ti racconterà delle nuove funzionalità disponibili sull'isola. Non dimenticare di controllare il Nook Stop per trovare i nuovi oggetti e mobili Lego in collab. A proposito di collaborazioni con Lego, avete visto il nuovo set di questa collaborazione Pokémon?

Nota che la Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition non è ancora disponibile; bisogna aspettare fino a domani, data ufficiale di lancio di questa versione, per godere delle nuove funzionalità che offre, come la grafica 4K e più giocatori. Hai già aggiornato il gioco alla versione 3.0, o aspetterai l'uscita ufficiale insieme all'edizione Nintendo Switch 2?