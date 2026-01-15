Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano inizia oggi: date chiave e tutte le 24 squadre

HQ

Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano è uno dei primi grandi eventi sportivi del 2026 e inizia oggi, giovedì 15 gennaio, in Danimarca, Svezia e Norvegia, e durerà fino al 1° febbraio.

In questa edizione, 24 squadre partecipano per cercare di conquistare il titolo attualmente di proprietà della Francia, dopo la vittoria nell'edizione 2024, dove hanno sconfitto la Danimarca.

Tutte le squadre e i gruppi del Campionato Europeo Maschile di Pallamano

Gruppo A - Herning



Germania



Spagna



Austria



Serbia



Gruppo B - Herning



Danimarca



Portogallo



Macedonia del Nord



Romania



Gruppo C - Baerum



Francia



Norvegia



Repubblica Ceca



Ucraina



Gruppo D - Baerum



Slovenia



Isole Faroe



Montenegro



Svizzera



Gruppo E - Malmo



Svezia



Croazia



Paesi Bassi



Georgia



Gruppo F Kristianstad



Ungheria



Islanda



Polonia



Italia



Date chiave per il Campionato Europeo Maschile di Pallamano



Turno preliminare Giornata 1 - 15-17 gennaio



Turno Preliminare Giornata 2 - 17-19 gennaio



Turno preliminare Giornata 3 - 19-21 gennaio





Turno principale 4ª giornata - 22-23 gennaio



Turno principale 5 - 24-25 gennaio



Turno principale 6 giornata - 26-27 gennaio



Giornata 7 - 28 gennaio del Turno Principale





Semifinali - 30 gennaio



Finale - 1 febbraio



Questa competizione si svolge solo pochi mesi dopo il Campionato Mondiale di Pallamano Femminile 2025, in cui la Norvegia ha battuto la Germania 23-20 in una finale emozionante e più di 330.000 persone hanno partecipato alle arene, un nuovo record del Campionato Mondiale che dimostra il crescente appeal della pallamano in tutto il mondo e in particolare nei paesi europei.

Seguirai il Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026?