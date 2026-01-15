Gamereactor

Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano inizia oggi: date chiave e tutte le 24 squadre

Queste sono tutte le squadre che partecipano al Campionato Europeo Maschile di Pallamano a partire da oggi.

Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano è uno dei primi grandi eventi sportivi del 2026 e inizia oggi, giovedì 15 gennaio, in Danimarca, Svezia e Norvegia, e durerà fino al 1° febbraio.

In questa edizione, 24 squadre partecipano per cercare di conquistare il titolo attualmente di proprietà della Francia, dopo la vittoria nell'edizione 2024, dove hanno sconfitto la Danimarca.

Tutte le squadre e i gruppi del Campionato Europeo Maschile di Pallamano

Gruppo A - Herning



  • Germania

  • Spagna

  • Austria

  • Serbia

Gruppo B - Herning



  • Danimarca

  • Portogallo

  • Macedonia del Nord

  • Romania

Gruppo C - Baerum



  • Francia

  • Norvegia

  • Repubblica Ceca

  • Ucraina

Gruppo D - Baerum



  • Slovenia

  • Isole Faroe

  • Montenegro

  • Svizzera

Gruppo E - Malmo



  • Svezia

  • Croazia

  • Paesi Bassi

  • Georgia

Gruppo F Kristianstad



  • Ungheria

  • Islanda

  • Polonia

  • Italia

Date chiave per il Campionato Europeo Maschile di Pallamano


  • Turno preliminare Giornata 1 - 15-17 gennaio

  • Turno Preliminare Giornata 2 - 17-19 gennaio

  • Turno preliminare Giornata 3 - 19-21 gennaio


  • Turno principale 4ª giornata - 22-23 gennaio

  • Turno principale 5 - 24-25 gennaio

  • Turno principale 6 giornata - 26-27 gennaio

  • Giornata 7 - 28 gennaio del Turno Principale


  • Semifinali - 30 gennaio

  • Finale - 1 febbraio

Questa competizione si svolge solo pochi mesi dopo il Campionato Mondiale di Pallamano Femminile 2025, in cui la Norvegia ha battuto la Germania 23-20 in una finale emozionante e più di 330.000 persone hanno partecipato alle arene, un nuovo record del Campionato Mondiale che dimostra il crescente appeal della pallamano in tutto il mondo e in particolare nei paesi europei.

Seguirai il Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026?

