Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano inizia oggi: date chiave e tutte le 24 squadre
Queste sono tutte le squadre che partecipano al Campionato Europeo Maschile di Pallamano a partire da oggi.
Il Campionato Europeo Maschile di Pallamano è uno dei primi grandi eventi sportivi del 2026 e inizia oggi, giovedì 15 gennaio, in Danimarca, Svezia e Norvegia, e durerà fino al 1° febbraio.
In questa edizione, 24 squadre partecipano per cercare di conquistare il titolo attualmente di proprietà della Francia, dopo la vittoria nell'edizione 2024, dove hanno sconfitto la Danimarca.
Tutte le squadre e i gruppi del Campionato Europeo Maschile di Pallamano
Gruppo A - Herning
- Germania
- Spagna
- Austria
- Serbia
Gruppo B - Herning
- Danimarca
- Portogallo
- Macedonia del Nord
- Romania
Gruppo C - Baerum
- Francia
- Norvegia
- Repubblica Ceca
- Ucraina
Gruppo D - Baerum
- Slovenia
- Isole Faroe
- Montenegro
- Svizzera
Gruppo E - Malmo
- Svezia
- Croazia
- Paesi Bassi
- Georgia
Gruppo F Kristianstad
- Ungheria
- Islanda
- Polonia
- Italia
Date chiave per il Campionato Europeo Maschile di Pallamano
- Turno preliminare Giornata 1 - 15-17 gennaio
- Turno Preliminare Giornata 2 - 17-19 gennaio
- Turno preliminare Giornata 3 - 19-21 gennaio
- Turno principale 4ª giornata - 22-23 gennaio
- Turno principale 5 - 24-25 gennaio
- Turno principale 6 giornata - 26-27 gennaio
- Giornata 7 - 28 gennaio del Turno Principale
- Semifinali - 30 gennaio
- Finale - 1 febbraio
Questa competizione si svolge solo pochi mesi dopo il Campionato Mondiale di Pallamano Femminile 2025, in cui la Norvegia ha battuto la Germania 23-20 in una finale emozionante e più di 330.000 persone hanno partecipato alle arene, un nuovo record del Campionato Mondiale che dimostra il crescente appeal della pallamano in tutto il mondo e in particolare nei paesi europei.
Seguirai il Campionato Europeo Maschile di Pallamano 2026?