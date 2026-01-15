Franz e Moritz Wagner accolti da centinaia di tifosi a Berlino in vista della partita NBA

HQ

Mancano solo poche ore alla partita di stagione regolare NBA tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies, che si terrà in una Uber Arena tutto esaurito a Berlino, con Orlando che funge da squadra locale. La NBA sta diventando sempre più popolare in Germania grazie alla presenza degli idoli locali Franz e Moritz Wagner, fratelli che sono compagni di squadra a Orlando Magic e nella nazionale tedesca, vincitori del Campionato Mondiale FIBA 2023 e (nel caso di Franz) Eurobasket 2025.

Nei giorni precedenti alla partita, la città ha lanciato una serie di iniziative, tra cui un'opportunità di incontro con gli eroi locali mercoledì pomeriggio... con centinaia di persone presenti e lunghe code, nonostante il freddo gelido, a dimostrazione di quanto i berlinesi siano appassionati di basket.

Franz e Moe fecero anche visita alla squadra locale Alba Berlin (dove entrambi iniziarono nei primi anni della loro carriera), interagendo con giovani giocatori e unendosi a loro negli allenamenti

Franz Wagner è stato autorizzato a giocare a Berlino in risposta al suo infortunio

E nelle ultime ore prima della partita, gli Orlando Magic hanno confermato una grande notizia: Franz Wagner è stato autorizzato a giocare, segnando la sua prima partita dal 7 dicembre, quando il ventiquattrenne ha subito una distorsione alla caviglia sinistra durante una partita contro i New York Knicks. Franz, il fratello minore, aveva una media di 22,7 punti, 6,1 rimbalzi e 3,7 assist a partita prima dell'infortunio.